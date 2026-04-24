El 25 de abril de 1861, durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, se fundó la provincia de Otusco, con sus distritos: Salpo, Usquil, Lucma, Sinsicap y Otusco; actualmente ya no pertenece Lucma, pero se han agregado Mache y Agallpampa.

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Con el indicado motivo, con la presente crónica rendimos justo homenaje a nuestra provincia a través de un repaso de la producción literaria de varios de sus autores representativos, los mismos que los hemos plasmado en nuestro libro “Literatura de Otusco: Las letras en mii comarca y en mi provincia”, publicado el año 2010, durante la gestión municipal del alcalde Diómedes Veneros Ortecho, acompañado por los regidores: Manuel Morillo Avalos, Julia Soto Deza, Davier Haro Flores, Jhony Salirrosas Guzmán, Ricardo Gutiérrez Marquina, Reynaldo Aquino Rosas, Manuel Gutiérrez Ulloa, Grober Aranda Apolinar y Luz Amaya Gabriel.

Como se podrá apreciar, el panorama literario de la mencionada provincia es bastante representativo; por eso nos inquieta una preocupación: si la producción es diversa y representativa, ¿Qué autores son estudiados en la educación? ¿Qué obras se leen en escuelas y colegios? ¿Cuál es la función de los planes lectores? ¿Cómo se construye la identidad local y regional si no se conoce lo que en cada localidad, provincia o región se produce y publica?

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PANORAMA LITERARIO DE LA PROVINCIA

En realidad, en el panorama de la literatura regional y nacional, la provincia de Otusco exhibe meritorios y prestigiosos nombres en narración, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil.

Nuestros estudios e investigaciones nos llevan a la comprobación de que en el proceso de la literatura otuscana, el mayor número de escritores pertenece al área específica de Otusco y del distrito de Salpo (nuestra tierra natal). Otros distritos, como Agallpampa, Usquil o Mache, exhiben pocos o solitarios representantes; de los demás distritos, sensiblemente, no hemos podido registrar algún nombre de relieve, lo que no significa que no los haya; pero, en todo caso, hace falta continuar, ampliar y profundizar la exploración, investigación y estudio y, particularmente, que los mismos autores dispongan de las facilidades que les permita publicar y difundir sus obras en la comunidad.

En este mismo aspecto, varios escritores mantienen una actitud de identificación con su provincia y con su pueblo; otros, sin embargo, parecen haber perdido el contacto con ella, de manera que su nacimiento en el ámbito de la provincia parece ser un hecho casual o accidental; tal vez por eso su relación con la tierra natal es escasa y poco frecuente. Tales los casos, por ejemplo, de Julio Bernabé Orbegoso o Sixtilio Rojas Gamboa, ambos radicados en Chimbote, así como el de Claudio Saya (seudónimo de Claudio Edmundo Espejo Lizárraga), establecido en Lima.

En relación con este asunto, aunque resulta obvio que nuestra atención se fija en autores nacidos la respectiva provincia, también pueden ser considerados otuscanos Víctor Julio Ortecho y Víctor Manuel Sánchez Rodríguez, nacidos en la hacienda Machaytambo cuando dicha zona pertenecía al distrito de Salpo y, por tanto, a la provincia de Otusco; ahora son parte de Julcán, que aún no exhibe nombres literarios representativos.

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RADICADOS FUERA DE LA PROVINCIA

Por otro lado, la mayor parte de escritores pertenecientes a la respectiva provincia radica en otros lugares y regiones, especialmente en Trujillo, Lima, Chimbote.

Temáticamente, determinados autores como Carlos Aroni Valdiviezo, Aufredi Calderón Infantes, Fidel Horna Cortijo, Euclides Santa María, Godofredo Guevara Rosario, Samuel Quispe Alvarado se inspiran en diversos aspectos propios de su tierra natal; la mayor parte, sin embargo, no establece una relación o dependencia directa con el referente telúrico nativo, de manera que exhiben una obra más abierta y autónoma.

Por último, al menos por ahora, podemos afirmar que, en ciertos poetas, como Ortecho, Carlos Prado Muñoz, Emberto Narciso Carranza, se distingue el apego a temas relacionados con la inquietud social, el pensamiento ideológico, la preocupación política; asimismo, en poetas como Paredes Carbonell, Víctor Manuel Sánchez y Carlos Olivares Luján es visible el rasgo amoroso y romántico, pegado siempre a la raíces telúricas.

Por último, advertimos un evidente predominio de autores varones y un solo caso de escritora representativa, cuyos méritos desbordan el ámbito de Usquil, su tierra natal: Milene Alfaro.

POEMARIOS ILUSTRATIVOS

En cuanto a libros publicados por autores pertenecientes a la respectiva provincia hemos registrado estos títulos

En Poesía: “Risa de cristal”, de Aufredi Calderón Infantes; “Humanidad sangrante”, de Godofredo Guevara Rosario; “Peldaños”, de Emberto Narciso Carranza; “Surcos vitales” y “Tiempos de esperanza”, de Víctor Julio Ortecho; “Imágenes rotas” y “La casa no existe pero nos alumbra”, de Carlos Prado Muñoz; “Décimas orbitantes”, de Samuel Quispe Alvarado; “El amor es poesía… El hombre es poesía…”, de Manuel Calderón Avila; “Versos por espigar”, de Javier Calderón Avila; “Mache, Mache” y otros volúmenes, de Carlos Paredes.

Los casos de Juan Paredes Carbonell y Claudio Saya son poetas no solo de dimensión nacional, sino de más allá de nuestras fronteras: Paredes, miembro fundador del Grupo “Trilce”, es autor de: “Biografía del amor sin nombre”, “Meditaciones de un oso caminante”, “El pez y la espada”, “Balada de la mujer común y los jardines”, “La familia sagrada” y otros poemarios.

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