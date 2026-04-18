La tercera edición de Cenaremos en Madrid (2025), del escritor Gerson Ramírez, confirma la vigencia de una propuesta narrativa que, desde sus primeras apariciones en 2011 y 2017, ha sabido dialogar con las tensiones emocionales y sociales actuales. Esta nueva entrega no solo recupera la fuerza de sus versiones anteriores, sino que la consolida mediante una selección de cuentos que revelan una mirada más afinada sobre los vínculos humanos, las expectativas afectivas y las frustraciones que emergen de ellas.

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El volumen está conformado por dieciséis relatos: Amigos, Chicha, Vecinos, La otra orilla, Yolanda que te vas, Cenaremos en Madrid, Sabina, El hombre del río, Honestidad, Las manos, Peoncito, Ilustre desconocido, Tiro libre, Mi estimado Martín, Perseguidor y Todas las artes. Cada uno de estos cuentos construye una atmósfera particular, pero todos comparten un hilo temático reconocible: la exploración de las relaciones humanas desde una perspectiva crítica, muchas veces desencantada.

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La idealización y la frustración del amor

Uno de los rasgos más distintivos de la narrativa de Gerson Ramírez es la presencia constante de parejas que idealizan el amor en sus múltiples dimensiones: sentimental, sexual y afectiva. Los personajes se entregan a la ilusión de vínculos intensos y trascendentes, creyendo que en ellos encontrarán sentido y plenitud.

Sin embargo, esta romantización termina, en la mayoría de los casos, por desmoronarse: “Cuando al fin Leonardo había empezado a considerarse un amante consumado y ella volvía a abusar del cigarrillo en sus horas de hastío, también fue magia lo que deshizo en un santiamén su relación. Ella le gritó imbécil una tarde, en la boletería del cine, y él le dijo puta, al oído”.

El fracaso de estas expectativas revela una verdad incómoda: las relaciones, lejos de ser espacios de redención, suelen convertirse en escenarios de conflicto, incomprensión y desgaste emocional.

De este modo, los cuentos están atravesados por una sensación persistente de nostalgia, tristeza y frustración. Los personajes recuerdan lo que pudo ser y no fue, se aferran a promesas incumplidas y se enfrentan a la evidencia de que sus deseos no siempre coinciden con la realidad. “Más tarde, cuando abandonamos la fiesta, comprendí que solo Borolas cumpliría la promesa de conseguir una hembrita antes de fin de año”. Esta tensión entre ideal y experiencia concreta dota a los relatos de una profundidad emocional que interpela al lector, quien puede reconocerse en estas pequeñas tragedias cotidianas.

El amor y las apariencias

Otro aspecto relevante de Cenaremos en Madrid es la construcción de personajes que viven atrapados en el mundo de las apariencias y los convencionalismos sociales. Se trata de sujetos que buscan proyectar una imagen determinada ante los demás, incluso si ello implica ocultar sus verdaderos sentimientos o renunciar a su autenticidad. En este sentido, los cuentos funcionan como una crítica a una sociedad que privilegia lo superficial y que valora más la representación que la experiencia genuina.

Los escenarios y las situaciones planteadas en el libro resultan actuales. Las escenas reflejan dinámicas propias de nuestro tiempo: la fragilidad de los vínculos, la dificultad para comunicarse de manera honesta y la constante tensión entre lo que se es y lo que se aparenta ser: “Sigilosamente Hernán abrió la puerta de la habitación y vio a Sabina acostada, cubierta de pies a cabeza (…) Cerró los ojos y se acostó en silencio junto a ella, como un niño que hubiera cometido un acto censurable y venía para ser perdonado”. Esta cercanía con la realidad actual permite que los relatos adquieran una dimensión casi testimonial.

La promesa inconclusa de cenar en Madrid

El cuento que da título al libro, Cenaremos en Madrid, sintetiza de manera simbólica el espíritu de toda la obra. La idea de “cenar en Madrid” funciona como una metáfora de los sueños postergados, de las aspiraciones que se mantienen vivas, pero que rara vez llegan a concretarse. En este sentido, el libro propone una reflexión sobre la condición humana: vivimos proyectándonos hacia el futuro, aferrándonos a promesas que nos sostienen emocionalmente, aun cuando sabemos —en el fondo— que tal vez nunca se cumplirán.

Así, las historias de este libro evidencian que los seres humanos habitamos una paradoja constante: necesitamos creer en algo mejor, en un mañana distinto, aunque la experiencia nos haya demostrado lo contrario. Esa esperanza persistente, casi obstinada, es lo que mantiene en movimiento a los personajes, pero también lo que los condena a la frustración.

En conjunto, esta tercera edición de Cenaremos en Madrid reafirma a Gerson Ramírez como un narrador atento a las complejidades del mundo afectivo. Sus cuentos, cargados de sensibilidad, invitan a mirar de frente nuestras propias ilusiones y a cuestionar los discursos que sostienen nuestras expectativas. Se trata, en última instancia, de una obra que incomoda, conmueve y deja una huella duradera en el lector.

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