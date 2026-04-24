El puente Juan Velasco Alvarado colapsó el último jueves tras el paso de un volquete que quedó atrapado entre los escombros de la estructura que se sitúa en la provincia de Otuzco, dejando aislado a los distritos de Usquil, Charat y Huaranchal.
Según los primeros reportes, la plataforma cedió cuando el vehículo pesado cruzada la zona, quedando la parte delantera de la cabina en el filo de la carretera, en el río Huangamarca. La vía quedó totalmente interrumpida.
Trabajos
La Municipalidad Provincial de Otuzco informó que trabajaron durante la madrugada para habilitar el pase por una vía alterna.
“Gracias a su esfuerzo incansable, se logró habilitar una vía alterna, permitiendo restablecer el tránsito y brindar una solución inmediata a nuestra población”, indicaron.
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