La Navidad es una de las temporadas más esperadas del año, que reúne a familias y/o amigos para compartir; si bien, hay mucho amor, alegría, paz, armonía y regalos, hay alguien que detesta esta fecha: el Grinch, un ser verde, peludo y amargado que vive en lo alto de una montaña con su perro Max.

Aunque este personaje se ganó la antipatía del público por ser cruel y egoísta, poco a poco descubrimos qué lo llevó a ser así. Debido a que no falta casi nada para esta festividad, te damos a conocer algunos datos que quizá no sabías de la película estrenada el año 2000, que fue protagonizada por Jim Carrey.

1. JIM CARREY NO ERA LA PRIMERA OPCIÓN

Aunque resulte descabellado imaginar a otro actor interpretando al Grinch, resulta que antes de que Jim Carrey se quede con el papel, los creadores tenían pensado a Jack Nicholson y Eddie Murphy, quienes audicionaron para el protagónico, pero no se quedaron con él. Ellos no fueron los únicos, pues también estaban Tim Curry y Tom Hanks, dio a conocer CBR.

¿Alguna vez te imaginaste a otro actor que no fuera Jim Carrey interpretando a "El Grinch"? Imposible, ¿verdad? (Foto: Universal Pictures)

2. HORAS DE MAQUILLAJE

Las primeras veces que Jim Carrey se transformó en el Grinch, los maquilladores requirieron más de ocho horas, y si bien con los días el tiempo disminuyó, jamás bajó de tres horas y media. “Se necesita, ya sabes, una buena hora más o menos para rasparme las cosas de la cara y lo que sea para salir de eso. Fue un proceso increíble porque fueron dos semanas de absoluta incomodidad y un poco enloqueciendo y pensando que no sé si voy a superar esto”, señaló el actor a Entertainment Tonight.

3. LA CIA ASESORÓ A CARREY

Como el proceso de transformación en el Grinch era considerado insoportable por el protagonista, el productor Brian Grazer contrató a un experto de la CIA para entrenarlo en cómo soportar la tortura, pues temía que renunciara. Ellos le enseñaron cómo comer durante el día, prender la televisión para distraerse, golpearse a sí mismo, fumar, entre otras actividades, dijo Carrey en 2014 a The Graham Norton Show.

4. SEIS PERROS INTERPRETARON A MAX

El compañero fiel de Grinch no fue interpretado por una sola mascota, sino que se requirió seis, todos sacados de refugios; así tenemos que los dos perros guía eran Kelly y Chip, mientras que los otros cuatro eran Topsy, Stella, Zelda y Bo, precisó Humane Hollywood. Para perfeccionar las acrobacias y familiarizarse con el set, el entrenador tardó tres meses y medio.

Max es el fiel compañero de El Grinch, a quien no abandona en ningún momento (Foto: Universal Pictures)

5. PAJILLAS PARA RESPIRAR

Los actores que dieron vida a los Whos tampoco la tuvieron fácil a la hora del maquillaje. Según Jeremy Howard, quien interpretó a Dru Lou Who, se les dificultó mucho respirar cuando los maquillaban y el momento en el que estaban caracterizados. “Un día mi nariz se había adherido a mi cara y tuve una reacción alérgica a algo. Mi nariz comienza a gotear y tengo una prótesis empapada el resto del día (…). Tal vez puedas meter una pajita por las fosas nasales de tu pieza y soplar”, señaló en 2012 a IGN.

6. ESCUELA PARA LOS WHOS

Para que la interpretación del elenco se diera a la perfección, todos tuvieron que ir a Who-School con el propósito de aprender el comportamiento de los Whos y cómo debían actuar a través de la coreografía. El entrenamiento duró tres semanas e incluyó algunas acrobacias y mini trampolines.

7. ARTISTAS ACROBÁTICOS PROFESIONALES

La mayoría de los residentes de Whoville, quienes aparecían en el desfile de los Quién, eran artistas acrobáticos profesionales. “La razón por la que elegimos a los artistas del Cirque du Soleil es porque tienen todas las habilidades físicas que podrías necesitar o desear, pero también tienen antecedentes de actuación realmente sólidos en personajes y situaciones muy extrañas, cosas que están completamente fuera de lo normal”, señaló el coordinador de dobles Charles Croughwell.

"El Grinch" contó con la presencia de gente muy profesional en su elenco, tanto recurrente como extras (Foto: Universal Pictures)

8. LA IMPROVISACIÓN DE JIM CARREY

En el filme, al protagonista le dieron la posibilidad de improvisar varios de sus diálogos. Por ejemplo, cuando dice “6:30 p.m. cena conmigo, no puedo cancelar eso de nuevo”, no estaba en el guion. Asimismo, en la escena cuando se prueba una falda escocesa y quita el mantel, debía hacer que las cosas cayeran, pero al tener gran habilidad, no tumbó nada, por lo que al ver todo en la mesa, volvió e improvisó. ¿Cómo? Destrozando todo lo que había, tal cual se había indicado en un inicio.

9. ¿CÓMO SE HIZO LA NIEVE ARTIFICIAL?

Para crear el set de “El Grinch”, además de construir casas y árboles falsos, se tuvo que cubrir todo con nieve, por obvias razones no se iba a usar la real porque terminaría derritiéndose. Entonces, para reemplazarla trituraron más de 75 toneladas de mármol.

10. EFECTOS ESPECIALES

Como la película tiene 105 minutos de duración, 40 de ellos se hicieron con efectos especiales, trabajo que estuvo a cargo de Digital Domain, precisa AWN.