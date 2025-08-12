Los héroes más peludos del universo DC vuelven a rugir (y ladrar) en la pantalla grande. DC Liga de Supermascotas regresa a los cines peruanos este sábado 16 y domingo 17 de agosto en un reestreno especial por el Día del Niño, ideal para disfrutar en familia.

En esta aventura animada, seguimos a Krypto, el superperro de Superman, quien debe salvar a su dueño y a la Liga de la Justicia tras ser secuestrados. Para lograrlo, se alía con un grupo de animales rescatados que, de la noche a la mañana, adquieren superpoderes: un sabueso invulnerable, una cerdita capaz de cambiar de tamaño, una tortuga ultrarrápida y una ardilla eléctrica. Juntos formarán una liga tan valiente como divertida, con más ladridos que capas, pero con la misma misión heroica: salvar el mundo.

DC Liga de Supermascotas combina humor, ternura y acción en una historia que celebra la amistad, el trabajo en equipo y la idea de que los héroes vienen en todas las formas y tamaños. Su reestreno, doblado al español, busca conquistar nuevamente a grandes y chicos, y ofrecer a quienes no la vieron en 2022 la oportunidad de disfrutarla en pantalla gigante.

La película, dirigida por Jared Stern, dura 105 minutos y promete risas, emociones y mucha energía peluda. La cita es este 16 y 17 de agosto en todos los cines del país, por tiempo limitado.