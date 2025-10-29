Mientras el verano ilumina el hemisferio sur, Europa se prepara para vivir la magia del invierno. Sus calles se encienden con luces, aromas y melodías que transforman cada ciudad en un escenario festivo. Más allá de los destinos tradicionales, existen lugares donde la Navidad conserva su esencia más auténtica y el turismo se vive con encanto local. Aquí te presentamos cuatro de ellos, perfectos para una escapada diferente en esta temporada.

Ámsterdam, Países Bajos

Durante el invierno, la capital neerlandesa se convierte en una galería de arte al aire libre con el Amsterdam Light Festival, que ilumina los canales con impresionantes instalaciones visuales. Entre paseos en barco, mercados navideños y dulces como los stroopwafels, Ámsterdam ofrece una experiencia dinámica y mágica.

Desde Lima se puede llegar con vuelo directo de KLM Royal Dutch Airlines al aeropuerto de Schiphol, a solo 20 minutos del centro.

Kittilä, Finlandia

En el corazón de la Laponia finlandesa, Kittilä es el lugar ideal para quienes buscan vivir la Navidad como en los cuentos.

Aquí es posible ver auroras boreales, disfrutar de paseos en trineo o motonieve y conocer el hogar de Papá Noel.

Este destino forma parte de la red invernal de KLM, con conexión vía Ámsterdam y un tiempo total de vuelo de 15 horas desde Perú.

Ljubljana, Eslovenia

Pequeña, elegante y acogedora, la capital de Eslovenia brilla en diciembre con mercados, música y luces junto al río Ljubljanica. Su casco antiguo, de arquitectura medieval, ofrece una atmósfera íntima perfecta para recorrer a pie y disfrutar de su gastronomía navideña.

Desde Lima se puede llegar con una conexión en Ámsterdam-Schiphol y un vuelo corto hacia Ljubljana.

Niza, Francia

A orillas del Mediterráneo, Niza combina el espíritu festivo con el encanto de la Riviera Francesa.

La Place Masséna y la Promenade des Anglais se llenan de luces, vino caliente y artesanías locales.🇫🇷 Se accede mediante Air France, con conexión en París–Charles de Gaulle y un vuelo total de 16 horas desde Lima.