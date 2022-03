Aunque Cameron Diaz se retiró del mundo de la actuación hace algunos años, en 2014, es imposible olvidar las películas en las que participó. Como se sabe, esta talentosa actriz estadounidense consagró su carrera en 1994 tras interpretar a Tina Carlyle en “La Máscara”, luego de esta primera aparición fue convocada para exitosos filmes como “La boda de mi mejor amigo” (1997), “Los ángeles de Charlie” (2000), “The Holiday” (2006), “Knight & Day” (2010), “The Other Woman” (2014), “Annie” (2014), entre otros más.

MÁS INFORMACIÓN: Actriz Cameron Diaz lanza su propio vino hecho de uvas españolas

A pesar de ser considerada uno de los personajes más aclamados y versátiles en la industria del séptimo arte, la californiana, nacida el 30 de agosto de 1972, decidió dejarlo todo para dedicarse de lleno a su vida, algo que consideraba había olvidado por estar integrando diversos proyectos, que “absorbieron” por completo su tiempo.

Si bien, son muchos los que anhelan su retorno a la pantalla grande, ella está convencida de haber tomado la mejor decisión y no se arrepiente de nada. Incluso, algunos expertos en cine aseguran que Diaz habría rechazado cerca de US$ 100 millones en ofertas para grabar nuevos filmes.

Debido a que se siente muy cómoda con el rumbo que ha tomado su existencia, te contamos cómo es la nueva vida de quien en 2013 fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood.

Cameron Diaz durante el photocall de Green Hornet del director Michel Gondry el 7 de diciembre de 2010 en Roma (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA CAMERON DIAZ LEJOS DE HOLLYWOOD?

Cameron Diaz, quien actualmente es propietaria de una marca de vinos llamada Avaline, dio a conocer que se siente liberada y feliz por tener el control de su vida, alejada de los estándares de belleza y presiones por su apariencia.

Cayó en los parámetros de belleza

En una oportunidad cuando se refirió al tema de la vanidad, la esposa del músico Benji Madden confesó que llegó a estar atrapada en ese mundo, donde el centro de atención de una persona solamente es la belleza.

“Fui absolutamente una víctima de toda esta cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he caído en estos parámetros en ciertos momentos”, señaló según una publicación de People.

Cameron Diaz posa para las fotos en la alfombra roja cuando llega al estreno de su última película "La otra mujer" en el Curzon Mayfair de Londres el 2 de abril de 2014 (Foto: Adrián Dennis / AFP )

Dio la espalda a los estándares de belleza

Después de darse cuenta de que había cosas más importantes por las que debía preocuparse, no solo el aspecto físico, decidió dar la espalda a los estándares de belleza. En una entrevista con Michelle Visage para el podcast “Rule Breakers” de la BBC, se animó a contar cómo se siente con este estilo de vida, en el que la apariencia es lo último.

“Literalmente no hago nada. Me gusta no tener nunca que lavarme la cara (…). En estos últimos tiempos, mi aspecto no me importa. Literalmente, en lo último en lo que pienso todos los días, es en cómo me veo”, manifestó muy segura.

Cameron Diaz asiste a la ceremonia del Paseo de la Fama de Lucy Liu en Hollywood el 1 de mayo de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿Cómo se siente Cameron Diaz?

Aunque reconoce que al inicio fue complicado, poco a poco sintió cómo dejaba de lado los estereotipos. “Por eso creo que esta es una de las cosas más importantes y liberadoras de estos últimos ocho años. Niña, estoy como loca ¡Soy como un animal salvaje, como una bestia!”, señaló en el podcast.

Y es que ella aún recuerda todas las horas que pasaba frente al espejo cuando era actriz, algo que califica como “tóxico”. “Simplemente empiezas a separarte, ya sabes, y piensas: ‘¿Por qué estoy sentada aquí siendo tan mala conmigo misma?’ Mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser mala con él cuando me ha llevado tan lejos?”, reconoció y desde ese momento comenzó a valorarse por lo que realmente era.

Entonces, ¿no usa productos de belleza?

Cameron Diaz reconoce que tiene productos de belleza, pero raramente los usa. “Dos veces al mes, si tengo suerte. A veces digo: ‘Oh, será mejor que me ponga este producto. Una vez funciona, ¿verdad?’. ¿Es eso todo lo que tengo que hacer?”, señaló entre risas.

Para ella este momento está invirtiendo energías en cosas productivas que la hagan más fuerte como persona.