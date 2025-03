El Día del Cómic Festival, el evento más grande de la cultura pop en Perú, celebra su 15° aniversario con una edición especial del jueves 1 al domingo 4 de mayo en la avenida La Peruanidad (Campo de Marte), en Jesús María. Durante cuatro días, los fans disfrutarán de invitados internacionales, exhibiciones, cosplay, conciertos y un espectáculo sinfónico con un tributo especial a BTS.

Entre los invitados destacados estará Lou Ferrigno, el legendario actor de la serie El Increíble Hulk, junto a los Power Rangers Rojos Jason Faunt (Fuerza del Tiempo) y Brennan Mejía (Dino Charge). También se presentará el Capitán Memo, recordado por interpretar los temas de He-Man, Candy, Festival de los Robots y más.

El evento contará con la presencia de John Higgins, colorista de Watchmen y The Killing Joke, Fabio Laguna, artista de Toy Story y Shrek, Jason Keith, nominado al Premio Eisner, y la cantante Shihori Nakane, quien ha trabajado en League of Legends y Fairy Tail.

Los asistentes podrán explorar más de 100 tiendas con productos exclusivos, disfrutar de batallas de botargas, competencias de cosplay y zonas temáticas de Star Wars, K-pop, gaming y más. Además, el domingo 4 de mayo, se celebrará el May the 4th be with you, dedicado al universo de Star Wars.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus