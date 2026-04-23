El Día del Comic Festival 2026 se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, ubicado en Jesús María, consolidándose como una de las convenciones más importantes de cultura pop en el país.

Entre los invitados internacionales figura el actor colombiano Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Don Armando en “Yo soy Betty, la fea”, además de Alexander Garfin, quien interpreta a Jordan Kent en la serie “Superman & Lois”.

También participarán Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., conocidos por su participación en la franquicia “Power Rangers: Tormenta Ninja”, junto al actor de doblaje Ernesto Lezama.

El festival incluirá además la presentación de la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, quien ofrecerá un concierto sinfónico por los 40 años de “Saint Seiya”, interpretando temas de producciones como “Saint Seiya: The Hades Chapter” y otras series de anime reconocidas.

La programación contempla más de 100 stands comerciales con artículos de colección, una zona de artistas con ilustradores trabajando en vivo, áreas de videojuegos y tecnología, así como concursos de cosplay internacional, competencias de cómics y la tradicional pelea de botargas.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde 25 soles para público general y 15 soles para vecinos de Jesús María.