Aunque cerca del 80 % de los residuos sólidos generados en el Perú podría aprovecharse de forma sostenible, todavía persisten hábitos y creencias que dificultan el reciclaje y la adecuada gestión de residuos.
Así lo advirtió el Ministerio del Ambiente (Minam), que estima que el país produce más de 8 millones de toneladas de residuos sólidos cada año.
En el marco del Día Mundial del Reciclaje, McDonald’s, a través de su iniciativa “Receta del Futuro”, difundió recomendaciones para promover prácticas más sostenibles y desmontar algunos mitos frecuentes sobre reciclaje.
“Botar aceite por el lavadero no hace daño”
Uno de los errores más comunes es desechar aceite usado por el lavadero o el inodoro.
Según especialistas, este residuo puede contaminar grandes cantidades de agua y afectar los sistemas de desagüe.
La recomendación es almacenar el aceite en recipientes cerrados y llevarlo a puntos de acopio especializados para su correcta disposición o reutilización.
“Si no reciclo perfecto, mejor no reciclo”
Otra creencia frecuente es pensar que reciclar requiere conocer todas las categorías de residuos o hacerlo de manera perfecta.
Sin embargo, separar algunos materiales o reutilizar envases ya representa un aporte positivo al cuidado ambiental.
Especialistas recuerdan que la sostenibilidad también se construye a partir de pequeños cambios cotidianos.
“Reciclar ocupa demasiado espacio”
El reciclaje no necesariamente requiere grandes espacios dentro del hogar.
Compactar botellas plásticas, reutilizar recipientes o utilizar pequeños separadores puede facilitar la clasificación de residuos.
Estas acciones ayudan además a organizar mejor los desperdicios y simplificar el proceso de reciclaje.
“Reciclar no genera un impacto real”
Expertos señalan que muchos residuos pueden transformarse en nuevos recursos o tener una segunda vida útil.
Por ejemplo, el aceite usado puede convertirse en biodiésel y utilizarse como alternativa energética más sostenible.
Desde McDonald’s indicaron que iniciativas como “Receta del Futuro” buscan promover una relación más responsable con el entorno y generar conciencia ambiental.
Pequeñas decisiones pueden generar cambios
La campaña recuerda que el cuidado ambiental no depende únicamente de grandes acciones, sino también de decisiones cotidianas relacionadas con el consumo y manejo de residuos.
El objetivo es fomentar hábitos sostenibles y reducir el impacto ambiental desde los hogares.