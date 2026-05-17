Aunque cerca del 80 % de los residuos sólidos generados en el Perú podría aprovecharse de forma sostenible, todavía persisten hábitos y creencias que dificultan el reciclaje y la adecuada gestión de residuos.

Así lo advirtió el Ministerio del Ambiente (Minam), que estima que el país produce más de 8 millones de toneladas de residuos sólidos cada año.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, McDonald’s, a través de su iniciativa “Receta del Futuro”, difundió recomendaciones para promover prácticas más sostenibles y desmontar algunos mitos frecuentes sobre reciclaje.

“Botar aceite por el lavadero no hace daño”

Uno de los errores más comunes es desechar aceite usado por el lavadero o el inodoro.

Según especialistas, este residuo puede contaminar grandes cantidades de agua y afectar los sistemas de desagüe.

La recomendación es almacenar el aceite en recipientes cerrados y llevarlo a puntos de acopio especializados para su correcta disposición o reutilización.

“Si no reciclo perfecto, mejor no reciclo”

Otra creencia frecuente es pensar que reciclar requiere conocer todas las categorías de residuos o hacerlo de manera perfecta.

Sin embargo, separar algunos materiales o reutilizar envases ya representa un aporte positivo al cuidado ambiental.

Especialistas recuerdan que la sostenibilidad también se construye a partir de pequeños cambios cotidianos.

“Reciclar ocupa demasiado espacio”

El reciclaje no necesariamente requiere grandes espacios dentro del hogar.

Compactar botellas plásticas, reutilizar recipientes o utilizar pequeños separadores puede facilitar la clasificación de residuos.

Estas acciones ayudan además a organizar mejor los desperdicios y simplificar el proceso de reciclaje.

“Reciclar no genera un impacto real”

Expertos señalan que muchos residuos pueden transformarse en nuevos recursos o tener una segunda vida útil.

Por ejemplo, el aceite usado puede convertirse en biodiésel y utilizarse como alternativa energética más sostenible.

Desde McDonald’s indicaron que iniciativas como “Receta del Futuro” buscan promover una relación más responsable con el entorno y generar conciencia ambiental.

Pequeñas decisiones pueden generar cambios

La campaña recuerda que el cuidado ambiental no depende únicamente de grandes acciones, sino también de decisiones cotidianas relacionadas con el consumo y manejo de residuos.

El objetivo es fomentar hábitos sostenibles y reducir el impacto ambiental desde los hogares.