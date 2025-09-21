El próximo 25 de septiembre llega a los cines peruanos Una Batalla tras Otra, la más reciente película del aclamado director Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza, Petróleo Sangriento, El Hilo Fantasma). El filme combina acción, humor negro y drama, y cuenta con un reparto estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, junto a Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris y la joven actriz Chase Infiniti.

La historia sigue a Bob Ferguson (DiCaprio), un ex revolucionario que vive aislado con su hija Willa (Infiniti). Cuando su antiguo enemigo (Penn) reaparece tras 16 años y la joven desaparece, Bob deberá reunir a viejos aliados, enfrentar los fantasmas de su pasado y emprender un viaje desesperado por salvarla.

Para Anderson, trabajar con DiCaprio fue un sueño cumplido: “Bastaron apenas unos minutos del primer día de rodaje para saber que nos esperaban cien días de filmación emocionantes. Más allá de su estatus como estrella, es un colaborador excepcional”, comentó el director.

La cinta supone un hito al reunir por primera vez en un mismo proyecto a tres íconos de Hollywood. DiCaprio reafirma su peso en la industria con una interpretación intensa y cargada de humor; Del Toro encarna a Sensei Sergio, un mentor clave en la trama; mientras que Penn da vida al temible coronel Lockjaw, un villano complejo que ya genera elogios.

Con música de Jonny Greenwood (Radiohead) y la inconfundible puesta en escena de Anderson, Una Batalla tras Otra promete ser uno de los estrenos más impactantes del año, donde la sátira social se mezcla con secuencias visualmente impresionantes y un retrato íntimo de la relación entre padre e hija.