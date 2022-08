La muerte del actor y cantante Diego Bertie ha conmocionado a todo el Perú. Artistas del ámbito local lamentaron su partida con sentidos mensajes a través sus redes sociales, mientras que sus fanáticos le han dejado flores, mensajes y fotografías en la casa donde vivía en señal de cariño y aprecio hacia su figura.

El intérprete de “Qué difícil es amar” falleció la madrugada del 5 de agosto de 2022 tras caer desde el piso 14 del edificio donde vivía, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Así lo confirmó Mario Casaretto, comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La noticia dejó consternados a quienes conocieron al artista peruano, por lo que el mundo del entretenimiento nacional está de luto. Para recordarlo, los medios de comunicación han repasado la carrera de Diego Bertie, así como su vida personal. Se sabe que estuvo casado con Viviana Monge, ¿quién es ella y cómo conoció al galán de telenovelas? Aquí te lo contamos.

¿CÓMO SE CONOCIERON DIEGO BERTIE Y VIVIANA MONGE?

Diego Bertie nunca habló sobre su vida íntima con la prensa, siempre trató de ser muy cuidadoso con sus declaraciones sobre sus vínculos más cercanos. Sin embargo, se supo que en algún momento estuvo casado y hasta tuvo una hija.

A la edad de 30 años, Diego Bertie se casó con la psicóloga limeña Viviana Monge. Ellos se conocieron en una playa de Ancón, un conocido balneario peruano.

Viviana Monge lo fue a ver a sus obras de teatro y con el pasar de los años nació el amor, al punto que en 1997 contrajeron matrimonio. Luego, en el año de 1999, nació su única hija Aíssa.

Diego Bertie y Viviana Monge en el día de su matrimonio (Foto: Diego Bertie/ Instagram)

A pesar de estar juntos siete años, ambos decidieron separarse en 2004. Los motivos de la separación de Diego Bertie y Viviana Monge se desconocen hasta la fecha, pues el actor nunca ha querido comentar sobre su vida privada.

“No tengo muchos trapitos que sacar y si los hay, son míos, no me gusta exhibirlos”, dijo a los medios peruano cuando era consultado sobre su vida íntima.

Sin embargo, en entrevista con el programa de Magaly Medina, Diego Bertie sí habló sobre si exesposa Viviana Monge y su hija sin dar muchos detalles:

“Me enamoré de una mujer con la que tengo dos hijos. Mi hija, de 22 años, y tengo un hijo que no es mío, no es mi sangre. Es un niño especial, él me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo”, afirmó.