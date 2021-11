La icónica portada del álbum Abbey Road de Los Beatles fue intervenida este miércoles por el Atlético de Madrid que puso al ‘Cholo’ Simeone, Luis Suárez, João Félix y Kieran Trippier en lugar de John Lennon, Paul Mccartney, Ringo Starr y George Harrisson, los famosos ‘cuatro de Liverpool’.

Sobre el paso de cebra más famoso del mundo, el goleador uruguayo mira distraídamente hacia la cámara, seguido del atacante portugués João Félix quien fija su mirada en el pavimento. Detrás de ellos aparece eufórico el DT argentino con los brazos levantados mientras el británico Trippier aplaude con las manos en alto.

La publicación aparece hoy en la cuenta de Instagram del club madrileño con el título “All You Need Is Atleti”, una parodia del hit “All You Need Is Love”, en una evidente provocación de los españoles hacia el Liverpool FC, su rival de esta tarde en la fase de grupos de la Champions League en Anfield.

Los de Liverpool derrotaron al Atlético hace dos semanas en su visita a Madrid (2-3) y actualmente son líderes del Grupo B del torneo con nueve puntos (de nueve posibles), cinco más que su rival de hoy, que buscará una victoria para aproximase al líder e intentar asegurar su clasificación a octavos de final.

Las hijas de Diego Simeone entonaron el himno de Atlético de Madrid

Las hijas de Diego Simeone entonaron el himno de Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. (Video: Movistar+)