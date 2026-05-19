La película de terror “Dolly”, dirigida por Rod Blackhurst, llegará a los cines peruanos el próximo 21 de mayo.

El filme tuvo su premiere mundial en Fantastic Fest 2025, donde generó comentarios positivos entre los seguidores del cine de horror por su propuesta visual y narrativa.

La producción será distribuida en Perú por BF Distribution.

Un homenaje al terror clásico de los años 70

“Dolly” fue concebida como un homenaje al cine de terror estadounidense de la década de 1970.

La cinta toma referencias de clásicos como “La Matanza de Texas” y combina elementos del folk horror europeo y el cine slasher contemporáneo.

La propuesta también incorpora influencias de películas de culto como “Martyrs” y “Alta Tensión”.

La historia transcurre en los bosques de Tennessee

La trama se desarrolla en los bosques de Tennessee, donde un entorno cubierto de muñecas rotas y abandonadas sirve como escenario principal.

Según la descripción de la producción, la película busca generar incomodidad emocional y tensión psicológica mediante efectos prácticos y una estética inspirada en el cine grindhouse.

Seann William Scott y Ethan Suplee integran el elenco

El reparto está encabezado por Seann William Scott, conocido por “American Pie”, y Ethan Suplee, actor de “Historia Americana X” y “Mi nombre es Earl”.

La película también cuenta con la participación de Max the Impaler, luchador profesional que interpreta al personaje de Dolly.

Su caracterización y máscara fueron destacadas por asistentes a Fantastic Fest como uno de los elementos más impactantes de la película.

Rod Blackhurst vuelve al género de terror

Rod Blackhurst también participó como guionista en “Night Swim” y ahora regresa al género con una propuesta centrada en el terror visceral y práctico.

La película tiene una duración de 88 minutos y fue producida en Estados Unidos.