Muchas historias han surgido alrededor del alejamiento de los diferentes personajes de la aclamada y reconocida serie El Chavo del 8. No obstante, del que más se habló fue del querido “Don Ramón”, personaje al que el comediante Ramón Valdéz dio vida.

Con el objetivo de dejar atrás las especulaciones, la hija del comediante declaró para el programa El Nueve acerca de este hecho y responsabilizó a Florinda Meza por la salida de varios actores de la producción.

“Todo se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto (Gómez Bolaños) de forma oficial. Yo no lo he dicho, mi papá fue. Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían”, indicó.

Algunas de estas acciones tienen que ver con “querer dirigir a los personajes” y “decirles qué hacer”, situación que incomodó no solo al popular “Don Ramón”.

Según Carmen Valdéz, ella nunca estuvo de acuerdo con el manejo de Florinda Meza, debido a que se generó un ambiente complicado en la interna de la producción.

“No me gustó mucho esa situación. Florinda empezó como a querer tomar la batuta con todo y se metía un poco, bastantito. Fue ahí cuando mi padre decide dejar el programa”, aseveró.

Además, confirmó que otro actor que dejó el proyecto por el mismo motivo fue Carlos Villagrán, quien dio vida a Quico, gran amigo del Chavo en la serie.

