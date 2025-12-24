En el marco de las celebraciones por Navidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú publicó un reel en sus redes sociales en el que el Abogato, personaje institucional del sector, envía un saludo a la ciudadanía por estas fiestas.

En el mensaje, el Minjusdh resalta su labor de acercar la justicia, los derechos y los servicios del Estado a distintos puntos del país con la participación de sus equipos de Defensa Pública, Sunarp, INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles, en un contexto de mensajes de esperanza y buenos deseos propios de estas fechas.