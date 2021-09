Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso de la República, reveló, en el documental ‘Peruanas del Bicentenario’, que existe un espacio escondido en el sótano del Palacio Legislativo al que llaman ‘El Búnker’, donde hay todas las comodidades: como una cama con masajeador, muchas copas, televisor, entre otras.

De acuerdo con la exparlamentaria, no se percató de dicho lugar hasta que un colega le pidió conversar con ella en un lugar más privado e histórico.

“Había un pequeño espacio muy sostificado, que seguramente había sido construido con algunos propósitos particulares. Es bastante como oculto, bastante privado. Cuando me enseñaron este espacio me quedé un poco sorprendida de cómo podía haber un espacio tan privado”, dijo en en el material audiovisual realizado por la periodista Vanessa López y que busca dar a conocer la lucha de las mujeres que encabezan las instituciones más representativas del país.

¿Para qué se usaba ‘El Búnker’?

Mirtha Vásquez indicó que antes había una cama mucho más grande y hasta un jacuzzi en el baño para aquel congresista que deseaba usarlo. Según sus palabras, es la lógica de un pequeño departamento para un hombre soltero.

“Me dicen que esto fue construido en la época del presidente Ferrero, que esto era incluso un espacio mucho más sostificado, acá había una cama un poco más grande y en el baño había un jacuzzi, que luego lo han retirado. Esta cama es con masajeador, que supongo que se utiliza cuando alguien está estresado, yo no la he querido utilizar porque me da un poco de miedo, tengo mis reparos”, sostuvo.

