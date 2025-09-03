La franquicia de terror más exitosa de los últimos años regresa a las salas peruanas. El Conjuro 4: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves, estrena el próximo 4 de septiembre, con funciones de preestreno programadas para el 3 de septiembre. En esta ocasión, los Warren no solo enfrentarán una nueva amenaza sobrenatural, sino también el riesgo que esta representa para su propia hija, Judy.

Experiencias paranormales detrás de cámaras

La saga de El Conjuro siempre se ha inspirado en casos reales investigados por la familia Warren, y esta entrega no fue la excepción. El director Michael Chaves relató que, mientras investigaba testimonios de familias como los Smurl, escuchó relatos que lo marcaron: “No pidieron ser acosadas, pero terminaron aisladas y señaladas. A pesar de eso, la carga fue real y todavía la sienten”.

Chaves también confesó que su familia vivió un episodio inquietante durante el rodaje en Inglaterra. Su hija tomó una fotografía en la que aseguraba ver la figura de un sacerdote en la casa donde vivían: “Yo traté de calmarla, pero ella estaba convencida de lo que vio”.

Por su parte, el productor Peter Safran admitió haber cambiado su visión sobre lo paranormal tras convivir con familias reales vinculadas a los Warren: “Era escéptico, pero al escuchar sus experiencias comprendí que para ellos no era un invento, sino su vida cotidiana”.

El legado de Lorraine y Judy Warren

La actriz Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, recordó una anécdota al conocerla en persona: “Me contó que su habilidad psíquica funcionaba como un interruptor. Podía encenderla o apagarla, como sintonizar una radio antigua”.

En tanto, Mia Tomlinson, quien da vida a Judy Warren, reveló que compartió una cena con la verdadera hija de los Warren para darle mayor autenticidad a su personaje: “Judy es profundamente empática, y quise reflejar eso en mi interpretación”.

Un detalle especial sorprenderá a los fans: en una de las escenas familiares, durante el cumpleaños 50 de Ed Warren, aparecen como invitados la verdadera Judy Warren y Tony Spera.

Estreno en Perú

El Conjuro 4: Últimos Ritos promete cerrar con broche de oro una saga que, desde 2013, ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La película explora el delicado equilibrio entre la fe, el amor y la supervivencia frente a lo inexplicable.

Ficha técnica: