Los fanáticos del terror tienen una cita imperdible: la trilogía original de El Conjuro volverá a proyectarse en los cines peruanos durante tres noches consecutivas, antes del lanzamiento de El Conjuro 4: Últimos Ritos.

El ciclo comenzará el miércoles 21 de agosto con El Conjuro (2013), continuará el jueves 22 con El Conjuro 2 (2016) y finalizará el viernes 23 con El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo (2021). Cada película revive casos emblemáticos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, inspirados en archivos reales que los convirtieron en íconos del género.

La preventa de entradas arranca este miércoles 13 de agosto, permitiendo a los seguidores asegurar su lugar para vivir nuevamente en pantalla grande los sustos, atmósferas cargadas de tensión y exorcismos que marcaron una época en el cine de terror.

La saga, dirigida en gran parte por James Wan, ha construido el denominado Conjuring Universe, que ha redefinido el género al mezclar lo sobrenatural con elementos históricos y culturales. El reestreno no solo busca revivir la experiencia, sino también preparar a la audiencia para el gran final con El Conjuro 4: Últimos Ritos, cuyo estreno está programado para el próximo 4 de septiembre.