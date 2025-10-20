El cine peruano acelera a toda velocidad con el estreno de “El Correcaminos”, la primera comedia de acción familiar producida en el país, que llegará a todas las salas nacionales este 6 de noviembre. La película promete conquistar al público con una historia divertida, inspiradora y visualmente espectacular.
Dirigida por Barney Elliott, reconocido cineasta peruano-estadounidense que dirigió a David Strathairn (nominado al Óscar) en Oliver’s Deal, la cinta está protagonizada por Emanuel Soriano y cuenta con un elenco estelar que incluye a Ximena Palomino, Oscar Meza, Junior Silva, Jely Reátegui, Armando Machuca, Emilram Cossío, Daniela Olaya, Elsa Olivero, Víctor Prada, Daniel Menacho y otros destacados actores nacionales.
Una historia con corazón y velocidad
La trama sigue a un joven campeón de carreras de motocarros que, tras un accidente, decide abandonar las pistas. Años después, se ve obligado a volver a competir para salvar la casa de su familia. En el camino, enfrentará sus miedos, encontrará el amor y aprenderá que el verdadero triunfo no está en la velocidad, sino en la perseverancia, el trabajo en equipo y los valores familiares.
Ambientada en el vibrante mundo de las carreras populares, la película recorre distintas regiones del Perú —Lima, Iquitos, Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna— mostrando la diversidad cultural del país y el espíritu competitivo de sus protagonistas.
Tecnología y talento al servicio del cine peruano
El Correcaminos marca un nuevo hito técnico para la industria cinematográfica nacional.
- Los efectos especiales fueron realizados por Efectistas, equipo argentino que trabajó en la serie de Netflix Senna.
- Los efectos visuales de postproducción estuvieron a cargo de Makaco, compañía que colabora con estudios de Hollywood.
- El diseño de los motocarros fue creado por el mismo artista responsable del arte de Transformers: El despertar de las bestias, filmada en Cusco.
- Además, la cinta destaca por ser la producción peruana que más ha utilizado inteligencia artificial en sus procesos y acabado visual.
Una comedia de acción para toda la familia
Con una mezcla de humor, emoción y adrenalina, El Correcaminos ofrece una propuesta diferente dentro del cine peruano, pensada para grandes y chicos.
“Queremos demostrar que en el Perú también se pueden hacer películas de acción espectaculares, con corazón y para toda la familia”, destaca el equipo de producción.
La cinta se perfila como una de las grandes apuestas comerciales del año, combinando diversión, tecnología de punta y un mensaje inspirador sobre la superación personal.
Prepárate para reír, emocionarte y vibrar con “El Correcaminos”, desde el 6 de noviembre en todos los cines del país.