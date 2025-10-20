El cine peruano acelera a toda velocidad con el estreno de “El Correcaminos”, la primera comedia de acción familiar producida en el país, que llegará a todas las salas nacionales este 6 de noviembre. La película promete conquistar al público con una historia divertida, inspiradora y visualmente espectacular.

Dirigida por Barney Elliott, reconocido cineasta peruano-estadounidense que dirigió a David Strathairn (nominado al Óscar) en Oliver’s Deal, la cinta está protagonizada por Emanuel Soriano y cuenta con un elenco estelar que incluye a Ximena Palomino, Oscar Meza, Junior Silva, Jely Reátegui, Armando Machuca, Emilram Cossío, Daniela Olaya, Elsa Olivero, Víctor Prada, Daniel Menacho y otros destacados actores nacionales.

👉 Mira el tráiler aquí

Una historia con corazón y velocidad

La trama sigue a un joven campeón de carreras de motocarros que, tras un accidente, decide abandonar las pistas. Años después, se ve obligado a volver a competir para salvar la casa de su familia. En el camino, enfrentará sus miedos, encontrará el amor y aprenderá que el verdadero triunfo no está en la velocidad, sino en la perseverancia, el trabajo en equipo y los valores familiares.

Ambientada en el vibrante mundo de las carreras populares, la película recorre distintas regiones del Perú —Lima, Iquitos, Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna— mostrando la diversidad cultural del país y el espíritu competitivo de sus protagonistas.

Tecnología y talento al servicio del cine peruano

El Correcaminos marca un nuevo hito técnico para la industria cinematográfica nacional.

Los efectos especiales fueron realizados por Efectistas , equipo argentino que trabajó en la serie de Netflix Senna .

, equipo argentino que trabajó en la serie de Netflix . Los efectos visuales de postproducción estuvieron a cargo de Makaco , compañía que colabora con estudios de Hollywood.

, compañía que colabora con estudios de Hollywood. El diseño de los motocarros fue creado por el mismo artista responsable del arte de Transformers: El despertar de las bestias , filmada en Cusco.

, filmada en Cusco. Además, la cinta destaca por ser la producción peruana que más ha utilizado inteligencia artificial en sus procesos y acabado visual.

Una comedia de acción para toda la familia

Con una mezcla de humor, emoción y adrenalina, El Correcaminos ofrece una propuesta diferente dentro del cine peruano, pensada para grandes y chicos.

“Queremos demostrar que en el Perú también se pueden hacer películas de acción espectaculares, con corazón y para toda la familia”, destaca el equipo de producción.

La cinta se perfila como una de las grandes apuestas comerciales del año, combinando diversión, tecnología de punta y un mensaje inspirador sobre la superación personal.

Prepárate para reír, emocionarte y vibrar con “El Correcaminos”, desde el 6 de noviembre en todos los cines del país.