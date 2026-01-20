La película japonesa Exit 8 fue una de las producciones más comentadas del Festival de Cannes 2025, donde se presentó en la sección Midnight Screenings. El film, dirigido por Genki Kawamura, generó un fuerte boca a boca y una recepción entusiasta de la crítica internacional.

Tras su paso por el certamen, Exit 8 llegará a los cines del país el 30 de abril, con distribución a cargo de BF Distribution.

Del videojuego al cine: una premisa minimalista y opresiva

Protagonizada por Kazunari Ninomiya, junto a Yamato Kôchi y Naru Asanuma, la película adapta el videojuego homónimo creado por Kotake Create.

La historia sigue a un hombre atrapado en un pasillo subterráneo del metro que se repite infinitamente. Para escapar, debe encontrar la misteriosa “salida 8”. Las reglas son estrictas: si detecta una anomalía debe retroceder; si no la ve, puede avanzar. Un solo error reinicia el ciclo.

Horror liminal y thriller psicológico extremo

Con una duración de 1 hora y 35 minutos, Exit 8 apuesta por una narrativa hipnótica, basada en loops, silencios y detalles mínimos que generan un progresivo clima de paranoia. Su estética de horror liminal y su tensión psicológica constante la emparentan con otros fenómenos recientes del cine asiático, aunque con una identidad propia que fue ampliamente celebrada en Cannes.

La prensa especializada no tardó en destacarla como una de las adaptaciones de videojuegos más logradas llevadas al cine.

Críticas internacionales destacadas

Dread Central : “Una joya del horror liminal. La mejor adaptación de un videojuego jamás hecha”.

Tráiler oficial

El tráiler oficial ya se encuentra disponible en YouTube y anticipa una experiencia sensorial marcada por la repetición, la inquietud y el suspenso psicológico.

Datos clave