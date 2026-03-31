En medio del cuarto debate presidencial, la presencia de un personaje conocido de la televisión llamó la atención entre los asistentes.

Se trata del recordado “Pollo” del programa humorístico “Especial del Humor”, quien apareció junto a simpatizantes de Carlos Álvarez.

El personaje fue visto acompañando a seguidores del partido País para Todos en los exteriores del evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Tras varios meses alejado de la televisión, el “Pollo” reapareció en este contexto político, generando reacciones entre quienes recordaban su participación en el espacio humorístico.