El miedo regresa a la pantalla grande con el estreno de Terror en Silent Hill: Regreso al infierno (Return to Silent Hill), una de las películas más esperadas por los fanáticos del terror y de la icónica saga cinematográfica inspirada en el universo de Silent Hill.

La cinta llegará a todas las salas de cine del país el 22 de enero, prometiendo una experiencia intensa marcada por el horror psicológico, la estética sombría y una narrativa perturbadora.

Christophe Gans vuelve a Silent Hill

La película está dirigida por Christophe Gans, cineasta responsable de la primera adaptación cinematográfica de Silent Hill. En esta nueva entrega, Gans retoma el universo que lo consagró entre los seguidores del género, apostando por una atmósfera opresiva y un relato cargado de misterio.

El elenco principal está conformado por Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson y Robert Strange, quienes encarnan a personajes atrapados entre la realidad y la locura.

Una historia marcada por la culpa y la oscuridad

La trama sigue a James, un hombre atormentado que recibe una misteriosa carta que lo impulsa a regresar a Silent Hill en busca de su amor perdido. Al llegar, descubre que el pueblo que alguna vez conoció ha sido transformado por una fuerza oscura y desconocida.

En su recorrido, James se enfrenta a criaturas aterradoras —algunas familiares para los fanáticos de la saga y otras completamente nuevas— mientras la frontera entre la realidad y la locura comienza a desdibujarse, poniendo en duda su propia cordura.

Una experiencia imperdible para los fans del género

Con una narrativa intensa, una estética inquietante y una atmósfera cargada de tensión, Terror en Silent Hill: Regreso al infierno se perfila como una propuesta imperdible para los amantes del cine de terror y del horror psicológico.

La película se exhibirá en formato 2D, tanto doblada como subtitulada, y es distribuida por BF Distribution.

🎬 Tráiler oficial en YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=a-I1uc2W6nM

Ficha técnica