Casi un cuarto de siglo después de su estreno original, la obra maestra del cine japonés El Viaje de Chihiro volverá a proyectarse en las salas de cine del Perú a partir del jueves 7 de agosto. La aclamada película de Hayao Miyazaki, galardonada con el Oscar a Mejor Película Animada, forma parte de un ciclo de reestreno organizado por BF Distribution, que presentará 11 películas emblemáticas del legendario Studio Ghibli.

La cinta, que narra la historia de Chihiro, una niña atrapada en un mundo fantástico de espíritus y dioses, ha sido reconocida por críticos y audiencias de todo el mundo como una obra de arte cinematográfica. Incluida en la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI según The New York Times, esta película ha cautivado a generaciones por su mezcla de fantasía, humanidad y profundidad emocional.

La programación completa del ciclo Studio Ghibli incluye, además de El Viaje de Chihiro, títulos como El cuento de la princesa Kaguya, La colina de las amapolas, Recuerdos del ayer y La guerra de los mapaches (28 de agosto); La princesa Mononoke (16 de octubre); Se levanta el viento, Mis vecinos los Yamada, Porco Rosso y El regreso del gato (6 de noviembre); y Kiki: Entregas a domicilio (4 de diciembre).

Con esta iniciativa, BF Distribution busca acercar a nuevas audiencias al universo visual y narrativo del Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. La muestra no solo es una celebración del legado del estudio japonés, sino también una oportunidad única para disfrutar de estas películas en pantalla grande.

🎬 Ficha técnica de El Viaje de Chihiro