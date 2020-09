El Wasap de JB estuvo presente en conferencia convocada por Richard Swing (FOTOS)

El compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a los cuales, como era de esperarse, asistieron diferentes medios de comunicación.

Cisneros buscaba aclarar su situación frente a las acusaciones de presuntas irregularidades en su contratación en el Ministerio de Cultura, hecho por el cual se ha generado una crisis política.

Gran sorpresa causó entre los asistentes a la conferencia de prensa convocada por el cantante que uno de los micros por el cual daba sus descargos tuviese un logo particular.

Foto: Ángela Ponce

Se trataba del logo del Wasap de JB, programa cómico que protagoniza Jorge Benavides. Es conocido ya que una de las imitaciones más famosas del humorista es la que realiza sobre el personaje de Cisneros.

El hecho ha causado risas entre los internautas, quienes no dejaron pasar desapercibido el momento y aguardan por un posible nuevo capítulo en el programa humorístico sobre Richard Swing.

No cabe duda que dentro de todo problema hay espacio para la broma, y esta no fue la excepción. Al terminar su conferencia, Cisneros se dirigió a la sede del Congreso, pese a no haber sido citado.

