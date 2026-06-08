La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no solo concentró la atención de millones de peruanos, sino también de medios de comunicación de distintas partes del mundo. Tras el cierre de las mesas de sufragio y la difusión de los primeros sondeos, la ajustada diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez generó una amplia cobertura internacional.

Los resultados a boca de urna difundidos por las encuestadoras Ipsos y Datum mostraron una contienda con márgenes muy reducidos entre ambos candidatos. Debido a esta situación, los principales medios extranjeros evitaron proyectar un ganador y destacaron que la definición dependerá del avance del conteo oficial.

La jornada de votación concluyó a las 5:00 de la tarde en todo el país. Minutos después se dieron a conocer las primeras estimaciones sobre la intención de voto registrada durante la segunda vuelta presidencial.

Los primeros sondeos difundidos tras el cierre de las mesas mostraron una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Ipsos: Keiko Fujimori registró el 50,7 % de las preferencias, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49,3 %.

Keiko Fujimori registró el 50,7 % de las preferencias, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49,3 %. Datum: Keiko Fujimori obtuvo el 50,53 % de la votación y Roberto Sánchez el 49,47 %.

Las cifras difundidas por ambas encuestadora evidenciaron una diferencia mínima entre los postulantes. Debido a ese escenario, la elección quedó abierta a la espera de los resultados oficiales que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

¿Qué medios internacionales destacaron por la cobertura?

El estrecho margen registrado en los sondeos despertó interés fuera de las fronteras peruanas. Diversos medios de comunicación mantuvieron una cobertura permanente de los acontecimientos relacionados con la elección presidencial.

Entre las cadenas y plataformas que informaron sobre la jornada se encuentran CNN, BBC, France 24, Deutsche Welle, Univisión, Nuestra Tele Noticias 24, Clarín y Globo. Sus reportes resaltaron principalmente la competitividad del proceso y la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente del Perú.

La atención internacional también estuvo centrada en el impacto político que tendrá el resultado de esta elección. Varios medios destacaron que el país enfrenta una definición ajustada que deberá resolverse con el avance del escrutinio oficial.

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen las actas provenientes de todo el país. Los votos emitidos en el extranjero podrían desempeñar un papel importante en una contienda que permanece abierta debido a la escasa distancia entre ambos postulantes.