Un personero de mesa fue detenido ayer durante el desarrollo de la jornada electoral en la provincia de Nasca, tras ser acusado de presuntamente marcar cédulas de votación en el colegio Roberto Pisconti Ramos.

Intervención policial

Según información preliminar, el incidente fue detectado por personal electoral, lo que motivó la inmediata intervención del ciudadano involucrado, quien fue trasladado a la Comisaría de Nasca, donde permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias por las marcas en las cédulas electorales.

La jefa de la Oficina Defensorial de Ica de la Defensoría del Pueblo, Dra. Janet Álvarez, confirmó que en ese local de votación se reportó la incidencia, detectando cédulas marcadas presuntamente por un personero.

“Efectivamente nuestra voluntaria supervisora ha identificado esta incidencia que se registró en la institución educativa Roberto Pisconti de Nasca y alertó a las autoridades, donde un persona habría firmado las cedulas de votación e inmediatamente se dio cuenta a la ODPE. Este personero ha sido retirado”, dijo.

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