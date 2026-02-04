La Alianza Francesa de Lima, en su sede de Miraflores, realizará clases abiertas y gratuitas de Electro Dance durante el mes de febrero, como parte de su programación cultural orientada a la difusión de expresiones artísticas contemporáneas vinculadas a la cultura francesa.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., en el Espacio Libertad, con ingreso libre hasta completar el aforo.

Un acercamiento al Electro Dance

El programa estará dirigido por Elvis Manuel Lozano Jara, conocido artísticamente como Elvis Lush, artista escénico con más de 12 años de trayectoria, cinco veces campeón internacional y representante mundial del Electro Dance en Francia. Actualmente, es también director de la comunidad Electro Dance Perú.

El Electro Dance es un estilo de danza urbana surgido en Francia a inicios de los años 2000, caracterizado por el uso de música electrónica, movimientos rápidos de brazos, precisión técnica y una fuerte carga expresiva.

Metodología y público objetivo

A lo largo de cuatro sesiones, los participantes desarrollarán fundamentos técnicos, musicalidad, creatividad y estilo personal, culminando en la construcción de una coreografía grupal. La metodología combina teoría y práctica mediante ejercicios guiados, demostraciones, correcciones personalizadas y dinámicas colaborativas.

El programa está dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, tanto profesionales como aficionados interesados en la danza, la música electrónica y la cultura urbana francesa, sin necesidad de experiencia previa.

Fechas y horarios

Fechas: Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero

Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero Horario: 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

5:30 p. m. a 7:00 p. m. Lugar: Espacio Libertad – Alianza Francesa de Lima, sede Miraflores

Espacio Libertad – Alianza Francesa de Lima, sede Miraflores Ingreso: Libre, hasta completar aforo

Con esta iniciativa, la Alianza Francesa de Lima refuerza su rol como espacio de intercambio cultural y formación artística, acercando al público local a lenguajes contemporáneos de la creación urbana internacional.