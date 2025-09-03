El peruano Elvis De la Cruz Peña, conocido en el mundo gamer como “Scofield”, será el único exponente nacional en The International 2025 de Dota 2, el campeonato más prestigioso de los deportes electrónicos que reunirá a los mejores jugadores del mundo en Hamburgo, Alemania, del 4 al 14 de setiembre.

Scofield, referente sudamericano en Dota 2

Conocido por su estilo agresivo y gran capacidad estratégica en la posición 4 (support), Scofield es considerado uno de los talentos más destacados de Sudamérica. Su trayectoria en torneos internacionales lo respalda como uno de los jugadores más experimentados y admirados de la región.

“El torneo es una vitrina única para mostrar el nivel competitivo de la región y seguir consolidando a Perú en el mapa mundial de los eSports”, resaltaron asociaciones locales.

El crecimiento de los eSports en Perú

Según cifras de la industria, la audiencia de eSports en Perú creció más de un 60 % desde el 2020, impulsada por el acceso a plataformas de streaming, la conectividad digital y la organización de competencias nacionales e internacionales.

Además de Dota 2, títulos como League of Legends, Counter-Strike 2, Free Fire y Valorant destacan entre los favoritos del público peruano.

Un sector en expansión

Para la marca de apuestas deportivas Betsafe, Dota 2 refleja la evolución de la comunidad gamer peruana, desde las cabinas de internet hasta convertirse en una industria con audiencias masivas, ingresos crecientes y mayor profesionalización.

El evento también coincidirá con la celebración del Compendium 2025, considerado un termómetro del potencial del país para convertirse en un hub regional de eSports. La participación de influencers y marcas tecnológicas reforzará este crecimiento y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para la escena gamer nacional.