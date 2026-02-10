El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió en redes sociales una imagen junto al presidente José Jerí en la que ambos aparecen comiendo una hamburguesa americana. La publicación incluye una frase que muchos interpretaron como una indirecta al reciente escándalo de las reuniones extraoficiales del mandatario con empresarios chinos en restaurantes de comida china.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, escribió la cuenta institucional de la embajada estadounidense en X (antes Twitter).

Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. pic.twitter.com/7xhgwqRphw — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 10, 2026

Cuestionamientos por “Chifagate”

La frase del diplomático estadounidense cobra especial relevancia en medio de la controversia que enfrenta el jefe de Estado por reuniones no registradas oficialmente con empresarios de origen chino en establecimientos de comida oriental. Este escándalo, conocido como “Chifagate”, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión presidencial.

El Congreso de la República ha solicitado las declaraciones de los empresarios chinos involucrados para que aclaren ante la Comisión de Fiscalización los detalles de estos encuentros que no figuran en la agenda oficial del mandatario. Las investigaciones buscan determinar el propósito y contenido de estas reuniones clandestinas.

Presentación de credenciales

Bernie Navarro presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Estados Unidos en Perú el pasado 3 de febrero en una ceremonia desarrollada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. El presidente José Jerí estuvo acompañado por el canciller Hugo de Zela durante el acto protocolar, tras lo cual sostuvieron una reunión privada.

“Nuestros pueblos comparten 200 años de amistad. Es un honor trabajar con ustedes para fortalecer nuestros lazos y crear juntos un hemisferio más fuerte, más seguro y más próspero”, expresó Navarro en sus redes sociales al compartir imágenes de la ceremonia oficial.