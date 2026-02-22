Iniciar una vida en pareja es una etapa llena de ilusión, pero también de nuevas responsabilidades. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), durante el 2025 se emitieron casi 500 mil actas de matrimonio en el Perú, reflejando que miles de personas comenzaron proyectos de vida en común.

En ese contexto, planificar las finanzas y proteger el patrimonio compartido resulta clave para evitar que un imprevisto afecte los ahorros, el hogar o los sueños a futuro.

Dante San Román, gerente de División de Canales de Asesoría Personal de Pacífico Seguros, recomienda considerar cuatro alternativas de protección.

Proteger el hogar desde el inicio

Si la pareja acaba de mudarse o adquirir un departamento, contar con un seguro de hogar puede ser una medida preventiva esencial.

Este tipo de seguro protege tanto la infraestructura como el contenido ante incendios, robos o sismos, además de cubrir incidentes domésticos como la rotura de tuberías.

Según datos de Pacífico Seguros, un daño por agua puede generar gastos de hasta S/ 6,000.

Cuidar el emprendimiento familiar

Si el proyecto de vida incluye abrir un negocio propio —como una bodega, un restaurante o una tienda—, asegurar el local y la mercadería es fundamental.

Opciones como el Seguro PYME permiten cubrir riesgos como incendios, terremotos o robos, protegiendo la principal fuente de ingresos de la familia.

Asegurar el futuro en pareja

Anticiparse a escenarios difíciles también es una forma de compromiso.

El seguro Vida Inversión Dúo está diseñado para cónyuges o convivientes que buscan protegerse mutuamente. En caso de fallecimiento de uno de los asegurados, el otro recibe un respaldo económico y puede mantener el dinero acumulado como parte del proyecto común.

Mantener respaldo ante accidentes

Para quienes acceden a créditos en Mibanco, existe el Microseguro Familia Protegida.

Este producto cubre fallecimiento o invalidez total por accidente del asegurado, además de otorgar una indemnización adicional a los dependientes. De esta forma, se evita que deudas médicas o financieras se conviertan en una carga para la pareja.

La prevención como muestra de compromiso

Planificar no significa anticipar lo peor, sino proteger lo que se construye en conjunto. Elegir mecanismos de respaldo desde el inicio permite disfrutar la nueva etapa con mayor tranquilidad y seguridad financiera.