Pepe, un emprededor peruano, viene causando sensación y admiración en redes sociales tras dar a conocer su negocio inspirado en la cadena Rústica. Se trata de “Rústika”, un humilde restaurante ubicado en el cerro Cantería, en Jicamarca (Huarochirí).

Según cuenta Pepe, vivía en Huáscar (San Juan de Lurigancho), pero como sus parientes y vecinos se iban contagiando del COVID-19, se mudó con su familia al cerro Cantería, en Jicamarca (Huarochirí).

Es así que abrió un pequeño negocio llamado “Rústika”, ubicado exactamente en Los Huertos de la Asociación Valle Sagrado, en donde hay unos atractivos turísticos más famosos de Lima para hacer trekking. Esto fue lo que lo motivó a colocar su bodega, ya que los visitantes buscan un lugar para comprar.

El negocio replicó con piedras los icónicos personajes de la vecindad de “El chavo del 8″, que aparecen en la entrada de los restaurantes de Mauricio Diez Canseco.

Emprendimiento está inspirado en la famosa cadena Rústica. (Foto: Rústika en Jicamarca / Dilo Nomás)

‘Brad Pizza’ respaldó el “Rústika”

Al respecto, Mauricio Diez Canseco, dueño de la cadena Rústica, resaltó el esfuerzo y el emprendimiento de Pepe. “Me alegra que Pepe emprenda un negocio en la cima de un cerro y tome como referencia la cadena de restaurantes Rústica para atraer a sus clientes con su bodega llamada “Rústika”. ¡Es un orgullo!”, dijo el popular Brad Pizza a la prensa..

Mauricio recordó que en sus inicios también tuvo que pasar momentos muy complicados, pero jamás se rindió y así empezó su emprendimiento de pizza en un garaje de San Juan de Lurigancho.

“Pepe es un ejemplo para muchos de que con esfuerzo se puede salir adelante y no hay lugar que no se pueda emprender. Su visión a futuro es buena y espero que algún momento sea un gran empresario. Muchos me dirán que estoy loco por aplaudir a una persona que copia mi marca, yo lo que veo, es que Rústica sirve de inspiración. a muchos emprendedores que son potenciales empresarios. Quiere decir que hacemos las cosas bien”, agregó.