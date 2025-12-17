Más de 300 equipos de estudiantes y egresados recientes participaron en la segunda edición de Startup UTP, un concurso de emprendimientos organizado por la Universidad Tecnológica del Perú y dirigido a alumnos desde el quinto ciclo en adelante de sus distintos campus a nivel nacional.

La iniciativa tuvo como objetivo promover propuestas innovadoras con potencial de aplicación en el mercado. Durante el proceso, los participantes recibieron acompañamiento mediante mentorías especializadas y espacios de articulación con profesionales vinculados a innovación y negocios.

“Startup UTP nació en 2024, es un concurso que siempre nos sorprende. Hemos priorizado no solamente que las ideas sean innovadoras, sino también que tengan viabilidad y que puedan convertirse en un futuro en productos reales”, detalla Alejandra Rojas, directora de Empleabilidad de la UTP.

De acuerdo con la organización, en esta edición se presentaron proyectos de distintos rubros, entre ellos tecnología, agroindustria y gastronomía. La evaluación final estuvo a cargo de un jurado conformado por especialistas del ámbito empresarial y tecnológico.

Ganadores 2025

El primer puesto lo obtuvo el grupo CONSFUTUR, conformado por los estudiantes José Arango y Flor Cáceres del Campus Arequipa de la UTP. Su propuesta consiste en el diseño y construcción de un ladrillo aislante sostenible desarrollado a partir de una mezcla de papel reciclado, mucílago de tuna, vidrio, yeso, cemento y arena. Ellos se hicieron acreedores de un premio económico de 10,000 dólares.

“Nuestro objetivo fue fabricar el primer ladrillo ecológico y ensamblable del Perú, diseñado con una fórmula única de 50% papel reciclado, 30% de concreto de demoliciones y mucílago de nopal (baba de tuna)”, afirmó José. “Nuestra tecnología no utiliza mortero ni pegamento gracias a su diseño de encaje perfecto, reduciendo drásticamente los tiempos de obra y brindando un aislamiento térmico superior para combatir el friaje”, complementó Flor.

Como reconocimiento, el equipo ganador recibió un premio económico destinado a continuar con el desarrollo de su iniciativa, mientras que otros proyectos también fueron destacados por su enfoque innovador y viabilidad técnica.