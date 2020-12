Antonio Banderas califica como “un artefacto distinto” su programa “Escena en blanco y negro”, que estrena el próximo 15 de diciembre en Amazon Prime Video y que ofrecerá acercarse “a las estrellas del mundo musical español en la distancia corta, fuera de los macroconciertos, y tener una imagen más cercana y más amiga”.

El actor presentó este martes esta producción junto a la periodista María Casado, la otra artífice, en una rueda de prensa virtual celebrada en el Teatro del Soho, el espacio escénico creado por Banderas en Málaga, (sur de España), donde se han grabado todos los programas, cada uno de una hora de duración.

Los artistas españoles Pablo Alborán, Rozalén, Pablo López, Pasión Vega, David Bisbal y Vanesa Martín serán los protagonistas de los seis primeros episodios, a los que se sumará lo que Banderas ha calificado como un “bonus track”, dedicado al propio actor.

Todos los episodios “tienen momentos increíbles” porque “el propio ambiente que se creó en el teatro propició que ellos se abriesen, que se sintieran bien tratados y respetados” y que vieran que “aquí no se iba en busca de nada más que toda la parte artística que ellos representan, no había temas personales”, según Banderas.

A ello se añade, “en términos formales”, haber grabado en blanco y negro, algo que para el actor “establecía una diferencia respecto a lo que tenemos ahora mismo” y permite “concentrarse mucho en el sujeto y que no nos distraiga el color”.

Asegura que no tiene “la sensación de haber hecho televisión, sino algo que se parece al teatro, a un concierto íntimo, incluso con aspectos cinematográficos, que no se ha rodado de forma ortodoxa, porque no importa que se vean los cables o los cámaras”.

Por su parte, María Casado asegura que todos los episodios han sido “muy especiales” y el ambiente que se ha generado en el Teatro del Soho, que esperan poder “plasmar en casa”, ha hecho “todo tan mágico” que no se “puede quedar” con ningún episodio en concreto.

VIDEO RECOMENDADO

La vida de Selena llega a Netflix

La vida de Selena llega a Netflix