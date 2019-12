La lectura, es uno de los placeres más hermosos en el mundo, pues en cada libro puedes descubrir infinidad de mundos, y vivir otras vidas que jamás te imaginaste. Este 2019 ha sido un buen año para la lectura, y para decenas de títulos que se han convertido en los favoritos de diversos lectores.

En esta oportunidad, te brindamos una lista de los libros más vendidos en 2019 de diversas editoriales. ¿Estará alguna que ya leíste?

EDICIONES URANO

Libro: Deja de ser tú

Autor: Joe Dispenza

Sinopsis

Joe Dispenza se ha convertido en un must para los que saben que la realidad se empieza a fraguar en la mente. A diferencia de otros autores que se pierden en libros demasiado teóricos, el creador de “Deja de ser tú” es capaz de explicar los procesos mentales y cómo incidir en ellos de forma clara, fresca e inspiradora a partir de los últimos avances en neurociencia, biología y genética.

Libro: ¿Y si fuéramos nosotros?

Autor: Becky Albertalli y Adam Silvera

Sinopsis

Arthur está en Nueva York solo por el verano, pero si Broadway le ha enseñado algo es que el universo te puede enviar un impresionante romance cuando menos te lo esperas. Ben piensa que el universo debe ocuparse de sus propios asuntos. Si el universo lo apoyara, no estaría en camino a la oficina del correo llevando una caja con las pertenencias de su exnovio. Pero cuando Ben y Arthur se encuentran en el correo, ¿qué es exactamente lo que el universo les tiene reservado? Tal vez nada. Al fin y al cabo, se separan. Tal vez todo. Al fin y al cabo, se reúnen. Pero ¿qué sucede si no pueden lograr una primera cita exitosa… o una segunda… o una tercera? ¿Qué sucede si Arthur se esfuerza demasiado para hacerlo funcionar… y Ben no se esfuerza lo suficiente? ¿Qué sucede si la vida no es realmente como una obra de Broadway? Pero ¿y si lo es?

y si fuéramos nosotros

Libro: Al final mueren los dos

Autor: Adam Silvera

Sinopsis

¿Puede un solo día albergar toda una vida? En un presente alternativo, en el que es posible predecir la muerte con un plazo de veinticuatro horas, Mateo Torrez y Rufus Emeterio acaban de recibir la llamada más temida: la misma que te avisa de que ha llegado tu hora final.

En circunstancias normales, es poco probable que Mateo y Rufus se hubieran conocido. Pero sus circunstancias no son normales en absoluto. Porque les quedan, a lo sumo, veinticuatro horas de vida. Y han decidido recurrir a Último Amigo, la aplicación de citas que te permite contactar con alguien dispuesto a compartir tu carga. Mateo y Rufus tienen un día, puede que menos, para disfrutar de su recién nacida amistad. Para descubrir cuán frágiles y preciosos son los hilos que nos unen. Para mostrar al mundo su verdadero yo.

La nueva novela de Adam Silvera, un superventas del New York Times que ha cosechado un éxito arrollador por parte de la crítica y los lectores. Un libro emotivo, original y extremo, que aborda la cercanía de la muerte para plasmar magistralmente la fuerza arrolladora de la vida, la amistad y el amor.

Libro: Usted puede sanar su vida

Autor: Hay, Louse L.

Sinopsis

El mensaje de Louise L. Hay es muy sencillo y básicamente se puede formular en pocas palabras. De hecho, a la autora le basta una de las páginas iniciales de esta obra para presentarnos lo esencial de su pensamiento. Para él lo importante es que lleguemos a comprender que lo que pensamos de nosotros mismos puede llegar a ser verdad para nosotros, que todos somos responsables en un cien por ciento de todo lo que nos sucede, lo mejor y lo peor. Porque cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro, es decir, cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y siente. Y esto nos abre enromes posibilidades de cambio porque en nuestras mentes los únicos que pensamos somos nosotros. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestras mentes, los encontramos en nuestras vidas.

A partir de estos principios, Louise Hay nos sugiere una forma de vivir que tendrá como resultado una mayor autoestima, una convivencia en paz con nosotros mismos y los demás y la posibilidad de conseguir lo que queremos para nuestras vidas.

Libro: Yo soy Simon

Autor: Becky Albertalli

Sinopsis

¿Qué serías capaz de hacer para proteger tu secreto mejor guardado?

Simón ha hecho lo impensable: ceder al chantaje de Martin. Así que, ahora debe ingeniárselas para que Abby, su mejor amiga, salga con Martin, o todo el mundo hablará de los emails de Simón. De los emails que él, escondido tras un seudónimo, intercambia con un tal Blue, que es el chico más divertido, desconcertante y adorable que Simon jamás ha conocido. Y es que Simón, pese a su afición al teatro, prefiere no dejar expuesta su identidad sexual… al menos de momento. Sin embargo, seguirle el juego a Martin no será la solución a sus problemas, sino más bien el comienzo de una de las épocas más difíciles, maravillosas, importantes y extrañas de su vida porque...

GRUPO PLANETA

Libro: Miénteme si puedes

Autor: Rosa María Cifuentes

Editorial: Diana

Páginas: 212

Sinopsis:

Con un lenguaje sencillo, ejemplos actuales, dibujos modelo y capítulos de refuerzo para el entrenamiento emocional de mis lectores, seguidores y todo aquel profesional interesado en el campo de la comunicación y sus profundas interpretaciones, se hallará en este libro respuestas importantes que les permitirán socializar mejor y elegir a sus colaboradores. Para todos los interesados en el campo de la política, rubro empresarial, seguridad y con deseos de avanzar para servir mejor en el país, este libro contiene una guía puntual para identificar todo aquello con lo que necesitan trabajar.

Libro: Yo soy tu padre

Autor: Ricardo Morán

Editorial: Planeta

Páginas: 148

Sinopsis:

Este libro describe un proceso en el cual, óvulos entregados por una donante anónima fueron fertilizados con el esperma del autor, in vitro, en un laboratorio, para crear embriones que luego fueron implantados en el útero de una gestante subrogada para, una vez nacidos los bebés, ser entregados a su padre, soltero y abiertamente homosexual.

Todo ocurrió dentro de un marco absolutamente legal y completamente seguro, con asesoría psicológica y la supervisión de una agencia especializada y todos fueron

compensados económicamente por sus servicios.

Libro: Yo, Julia

Autor: Santiago Posteguillo

Editorial: Planeta

Páginas: 704

Sinopsis:

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado: Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo retiene a sus esposas para evitar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en rehén.

De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciudad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la

partida está a punto de empezar. Pero para Julia la partida ya ha empezado. Sabe que solo una mujer puede forjar una dinastía.

Libro: Amigo imaginario

Autor: Stephen Chbosky

Editorial: Planeta

Páginas: 792

Sinopsis:

Kate Reese es una madre soltera que escapa de una relación de abuso para empezar desde cero en el pueblo Mill Grove, junto a su hijo de siete años, Christopher. Pero Mill Grove no resulta ser ese lugar seguro que cree: Christopher desaparece en un bosque cercano, donde hace cincuenta años tuvo lugar otra desaparición similar de un niño que nunca fue resuelta. Seis días después de su desaparición, Christopher aparece, sin un rasguño, pero no es el mismo. Guarda un secreto: una voz en su interior le alerta de una tragedia que está a punto de ocurrir y que sacudirá todo el pueblo. La voz de este nuevo amigo también e dicta una misión: construir junto a sus amigos una casa en un árbol en el bosque, que le permitirá a este amigo escapar de la prisión donde lleva encerrado muchos años.

Libro: La vida me sabe bien

Autor: Pedro Suárez Vértiz

Editorial: Cúpula

Páginas: 152

Sinopsis:

Este año Pedro cumplió cincuenta años y lo celebra compartiendo su historia con nosotros: sus primeros amores, sus primeras composiciones, el éxito rotundo que

consiguió tempranamente junto con su banda Arena Hash, su vida como padre de familia, su triunfo internacional como artista solista y la nueva etapa que ahora vive

fuera de los escenarios, quizá más presente que nunca a través de sus redes sociales y la publicación de sus libros, pero sobre todo, manteniendo la infatigable energía para seguir componiendo música que habrá de pasar a la historia. Pedro Suárez-Vertiz. La vida me sabe bien es la autobiografía que todo fan del artista

peruano quiere tener. Además, el libro cuenta con las ilustraciones del estupendo artista plástico Omar La Hoz.

Libro: Los compas y el diamantito legendario

Autor: El Trollino | Timba VK | Mikecrack

Editorial: Martínez Roca

Páginas: 240

Sinopsis:

Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacaciones, así que lo han preparado todo para pasar unos días de descanso en una isla tranquila y alejada del ajetreo diario. De

manera accidental, encontrarán un pergamino que los pondrá sobre la pista de un extraño tesoro, relacionado con viejas leyendas locales que nos hablan de criaturas mágicas, profecías antiguas y batallas entre gigantes y caballeros.

Sin haberlo buscado, los compas se verán envueltos en una aventura épica que quizá los convierta en héroes.

Libro: After 1

Autor: Anna Todd

Editorial: Planeta

Páginas: 576

Sinopsis:

Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo por

excelencia, con tatuajes y de mala vida.

La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento del sexo… un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro. «After es una auténtica montaña rusa.» The New York Times.

Libro: La chica del tren

Autor: Paula Hawkins

Editorial: Planeta

Páginas: 496

Sinopsis:

Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo: el mismo paisaje, las mismas casas… y la misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres para ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que parece? Tú no la conoces. Ella a ti, sí.

Libro: Metamemorias

Autor: Alan García

Editorial: Planeta

Páginas: 528

Sinopsis:

Alan García es el político peruano más importante y controversial de la segunda mitad del siglo XX. Amado y resistido por igual, tras años de verse inmerso en una investigación fiscal, las razones que lo llevaron a decidir su trágico final son explicadas en este libro, que es, también, una larga y hermosa carta de despedida. Este no es solo un libro para apristas, sino para cualquier peruano o latinoamericano que quiera entender, desde una visión de parte, la historia de nuestra región durante el último siglo.

TORRE DE PAPEL EDICIONES

Libro: Pandemia Z: Supervivientes

Autor: Poldark Mego

Sinopsis

El brote mundial ocurrió en la segunda semana de enero. De un momento a otro, cientos de episodios de histeria colectiva se propagaron en el mundo. No importaba si era una ciudad o una zona rural, los muertos se levantaron y el terror se apoderó de la sociedad.

"Pandemonio Z: Supervivientes" narra la historia de siete personas que están escondidas dentro del cordón de cuarentena de Lima y Callao; ellos intentan evitar a los reanimados, quienes han tomado las calles de la ciudad. El Gobierno los ha abandonado. Los alimentos, el agua y las fuerzas se agotan. Sus instintos más básicos afloran ante la desesperación. ¿Podrán sobrevivir?

Pandemia Z: Supervivientes

Libro: La conquista de Piro

Autor: Carlos de la Torre

Sinopsis

"La conquista de Piro" es, al parecer, una de las pocas novelas peruanas de ciencia ficción -por no decir, la única- que relata la llegada de los españoles, de forma metafórica, a tierras amerindias. Al principio, el lector encontrará el suspenso utilizado por el narrador que, poco a poco, va construyendo la trama de los espacios abiertas, entre diálogos muy empleados, para darle así un impacto profundo a lo que sería la alegoría de la llegada de los seres "civilizados" a lugares inhóspitos.

Cabe resaltar que Carlos de la Torre Paredes nos muestra una sutileza que pocos logran alcanzar cuando se trata de contar una buena historia. En esta nueva novela, ya no se trata solamente de relatar viajes interespaciales, en donde los combates nos llevan a la fabulación cósmica; sino, cuestionarnos, además, sobre un tema tan cruento como fue la "conquista" o "invasión" de los europeos, que hasta ahora sigue siendo motivo de debate y reflexión.

Libro: El Planeta Olvidado 3

Autor: Carlos Echevarría

Sinopsis

Después de la batalla de Épsilon 27, la Federación y el Imperio Toriano han quedado con sus fuerzas mermadas; ahora deberán rearmarse para terminar la guerra. Cruldestor sabe que no le queda mucho tiempo, por lo que tendrá que recurrir a medidas extremas para recomponer su flota. Por su parte, Hostrick decide viajar a Molinillo Austral para impedir el resurgimiento toriano.

Mientras la Federación y el Imperio siguen en guerra, nuestro planeta tendrá que generar sus propios recursos. Ahora la Tierra deberá crear un nuevo gobierno que incluya a los países, solo así podrá comerciar con otros mundos, difundir la tecnología extraterrestre en nuestra sociedad y crear su propio ejército. Para lograrlo, los actuales seleccionados tendrán que lidiar con los jefes de Estado, quienes buscan tomar el control de la Base Terrícola.