La serie ‘Euphoria’, una de las más aclamadas de HBO, ha dado a los fans un vistazo exclusivo a lo que se viene en su esperada tercera temporada, programada para estrenarse en abril de 2026 en HBO y HBO Max. Hoy, el canal de streaming publicó nuevas imágenes oficiales de los personajes principales, así como un adelanto en video que promete emocionar a los seguidores de la serie.

Nuevas imágenes de los personajes

Las imágenes muestran a los miembros clave del elenco de la tercera temporada, que incluye a Zendaya, quien regresa como Rue Bennett, junto a otros actores destacados como Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, y Colman Domingo, entre otros. Además, se incorporan nuevos nombres al elenco, como ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Sharon Stone, y Natasha Lyonne, quienes se suman a los roles principales.

Un elenco estelar y regresos esperados

La nueva temporada verá el regreso de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, y Hunter Schafer, quienes han sido pilares de la serie desde su primera temporada. También se confirma el regreso de personajes interpretados por Dominic Fike, Nika King, y Alanna Ubach.

Además de los actores mencionados, la tercera temporada contará con Martha Kelly, Chloe Cherry, Toby Wallace, Marshawn Lynch, y muchos más, creando un elenco diverso y prometedor.

Creación, música y producción

‘Euphoria’ continúa bajo la dirección de Sam Levinson, quien es el creador, escritor y director de la serie. Levinson también ejerce como productor ejecutivo, junto a Zendaya, quien ha sido una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la serie.

La música de la tercera temporada será una de las grandes atracciones, con la participación de los renombrados compositores Hans Zimmer y Labrinth, quienes han trabajado en la creación de una atmósfera sonora única para esta nueva entrega.

Alianzas y expectativas

La serie, que ha sido producida en alianza con A24, ha logrado captar la atención de una audiencia global, no solo por su narrativa cruda y profunda, sino también por su enfoque visual y su capacidad para abordar temas complejos. La tercera temporada promete seguir explorando la vida de Rue y sus amigos, mientras enfrentan los desafíos de la juventud en un mundo marcado por el exceso, las emociones intensas y las relaciones complejas.

Fecha de estreno

La tercera temporada de ‘Euphoria’ se estrenará en abril de 2026 en HBO y HBO Max, y los fans ya pueden empezar a prepararse para un regreso explosivo de la serie, con un elenco más grande, tramas intensas y una banda sonora innovadora.