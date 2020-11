A cinco meses de perder parte de su pierna debido a una amputación, la exMiss Colombia, Daniella Álvarez, compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, en el que se observa que volvió a manejar bicicleta con ayuda de su hermano.

La joven sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con un emotivo video que muestra su primera vez paseando en una bicicleta, luego de que en junio de este año médicos le amputaron la mitad de la pierna izquierda a causa de una isquemia.

“¡Dios me demuestra que no hay imposibles, cuando hay ganas y voluntad!”, escribió la modelo. En el video aparece acompañada de su hermano, Ricki Alvarez, quien la ayudó a pasear en la bicicleta y la sostuvo al principio.

“Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi Papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional ”, agregó la ex Miss Colombia 2011.

Los seguidores de la modelo aplauden su perseverancia y actitud positiva.

Mira el video

Volvió a nadar

El mes pasado, la valerosa joven de 32 años, también volvió a nadar en compañía de su prima, la influencer Orieta Payares.

“Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar. Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: nada es imposible”, dijo en aquella oportunidad.

“Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar. Aquí estamos y yo demasiado feliz. Orieta Payares te amo, gracias a Dios”, añadió.

Según se pudo observar en el video, Daniella no tuvo inconveniente de nadar, pero sus movimientos estuvieron supervisados por su familiar.

Positiva actitud de modelo

Con una valiente y positiva actitud, la modelo ha mantenido a sus seguidores al tanto de los grandes pasos que logra dar tras su operación.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Estás pensando en adoptar un gato? Siete razones para tener un felino en casa (FOTOS)

Universitaria se gradúa como licenciada con tesis de anime Sakura Card Captor

Sacerdote se molesta con feligreses por dar poco dinero para el diezmo (VIDEO)

Ofrecen taller de rap gratuito sobre educación vial para niños y adolescentes

VIDEO RECOMENDADO

Franja: El hospital ‘invisible’ que los nazis no pudieron encontrar