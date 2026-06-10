Del 9 al 13 de septiembre, EXPODECO celebrará su décimo tercera edición en el Centro de Convenciones E. Wong, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país para los sectores de arquitectura, diseño, interiorismo, construcción e innovación.

La feria reunirá a arquitectos, diseñadores, desarrolladores inmobiliarios, proveedores y marcas especializadas en un espacio orientado a la exhibición de tendencias, el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades comerciales.

Más de 200 stands y 14 salones temáticos

Con cerca de 16.000 metros cuadrados destinados a exposición y servicios, EXPODECO espera superar el interés generado en su última edición, que congregó a más de 35.000 visitantes.

Este año contará con más de 200 stands especializados y más de 14 salones temáticos diseñados por reconocidos arquitectos, interioristas y especialistas del sector.

Las propuestas exhibidas estarán inspiradas en diferentes culturas, estilos de vida y tendencias internacionales, mostrando nuevas formas de concebir los espacios habitables y comerciales.

México y Colombia serán los países invitados

Una de las principales novedades de EXPODECO 2026 será la participación de México y Colombia como países invitados.

Ambas naciones estarán representadas mediante salones binacionales dedicados a mostrar propuestas contemporáneas de arquitectura, diseño e interiorismo, promoviendo el intercambio creativo y cultural entre profesionales de América Latina.

“Queremos que EXPODECO siga siendo un espacio donde converjan nuevas ideas, experiencias y oportunidades. La participación de México y Colombia nos permitirá ampliar la conversación sobre diseño desde una mirada latinoamericana”, señaló Luis Liendo, director de EXPODECO.

Conferencias, experiencias y networking

La programación incluirá conferencias especializadas, experiencias inmersivas, activaciones de marca y espacios de networking dirigidos a profesionales, estudiantes y empresas vinculadas al sector.

Los asistentes podrán conocer de cerca las tendencias que están marcando la evolución de la arquitectura, el diseño y el interiorismo tanto en Perú como en otros mercados de la región.

El diálogo entre diseño, arte y moda marcará esta edición

La organización también pondrá énfasis en la convergencia entre disciplinas creativas como la arquitectura, el diseño, la moda, el arte y la innovación.

Según los organizadores, esta interacción está impulsando nuevas formas de desarrollar productos, espacios y experiencias adaptadas a las necesidades contemporáneas.

“Hoy vemos cómo distintas disciplinas creativas comienzan a compartir lenguajes, procesos e inspiración. Esa convergencia está impulsando nuevas tendencias y oportunidades para el sector”, agregó Liendo.

EXPODECO 2026 busca consolidarse como una plataforma para la inspiración, la actualización profesional y el fortalecimiento de vínculos comerciales en la industria del diseño y la arquitectura.