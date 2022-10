De locos. Una pareja de novios mexicanos celebraba la pedida de mano que el hombre le había hecho a la mujer, mientras la pareja pasaba el rato y grababa cada momento para tener un bello recuerdo, nunca esperaron la visita de un tremendo animal en un hotel de Chipinque en San Pedro Garza García, Nuevo león en México.

Y es que un oso se cruzó en medio de las grabaciones de la pedida de mano, dejando a todos los presentes en shock, pues no esperaban cruzarse con tremendo animal en un momento tan emotivo y romántico.

Si bien todo el momento fue grabado, el susto que se dieron los novios no pasó desapercibido y por ello decidieron subir el video a las redes sociales.

Dentro del video, se escucha también al camarógrafo que estuvo a cargo de guardar toda la escena, decir que es una buena anécdota. Si bien se le escuchó nervioso, nunca optó por salir asustado o alarmar a las demás personas.

Cabe mencionar que esta historia se ha convertido en viral en todas las redes sociales y mencionan que la ‘visita’ de osos en dicha zona de México es normal, sin embargo, no se les tiene que asustar a los animales con gritos o golpes, sino, todo lo contrario.

Las recomendaciones de las autoridades son las siguientes: No te acerques, no pierdas la calma, no lo alimentes, no le arrojes piedras ni objetos, no intentes fotografiarlo, no tomes selfies, no le dejes basura al alcance, no lo molestes y aléjate de él.

