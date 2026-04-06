El Festival de Bob Esponja: Una Aventura en Lima llegará por primera vez a la capital peruana los días 1, 2 y 3 de mayo, con una propuesta familiar que reunirá juegos, espectáculos y actividades temáticas en la Costa Verde de Magdalena.

El evento estará inspirado en el universo del popular personaje Bob Esponja, acompañado de figuras como Patricio Estrella, Arenita, Calamardo y Don Cangrejo, conocidos por la serie animada de Nickelodeon.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Actividades para toda la familia durante tres días

El festival contará con diversas zonas temáticas inspiradas en Fondo de Bikini, donde los asistentes podrán disfrutar de:

Juegos interactivos

Zonas de fotos con personajes

Activaciones con Nickelodeon Slime

Conciertos en vivo

Feria gastronómica

Espacios recreativos familiares

Uno de los eventos principales será la Bob Esponja Run, programada para el domingo 3 de mayo, con circuitos de 3K y 5K, diseñados tanto para corredores aficionados como para familias.

Artista Yaze abrirá el festival con concierto en vivo

Como parte del espectáculo musical, se confirmó la participación del artista Yaze, quien será el encargado de cerrar la primera jornada del festival el viernes 1 de mayo.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días se anunciarán más artistas que integrarán el cartel musical.

El evento proyecta reunir a más de 20 mil asistentes, consolidándose como una de las actividades familiares más destacadas del calendario cultural y recreativo en Lima.