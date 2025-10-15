Lima se prepara para vivir una experiencia sin precedentes con la llegada del Geek Festival Perú 2025, el encuentro internacional que convertirá a la capital en el corazón de la cultura geek latinoamericana. Del 14 al 16 de noviembre, el Parque Caballeros de los Mares, en Magdalena del Mar, será escenario de tres días de fantasía, entretenimiento y tecnología, donde confluirán generaciones unidas por su amor al cine, los cómics, los videojuegos y la música.

Estrellas internacionales y nostalgia televisiva

El festival contará con invitados de lujo. Desde el Reino Unido llegará Jamie Campbell Bower, el temible Vecna de Stranger Things y actor de sagas icónicas como Harry Potter, Crepúsculo y The Mortal Instruments. También participará Natalia Tena, recordada por su papel de Nymphadora Tonks en Harry Potter y como Osha en Game of Thrones.

A ellos se sumará Finn Jones, quien interpretó a Loras Tyrell en Game of Thrones y protagonizó la serie Iron Fist.

La música no se queda atrás: el 14 de noviembre, el escenario principal recibirá al cantante y actor Drake Bell, ídolo de toda una generación que creció con la serie Drake & Josh. El artista ofrecerá un concierto acústico especial para sus fans peruanos.

Voces legendarias del doblaje latino

El evento también contará con la presencia de los reconocidos actores de doblaje Gabriel Basurto —voz de Levi Ackerman (Shingeki no Kyojin), Sesshomaru (Inuyasha) y Zoro (One Piece)— y Enzo Fortuny, conocido por interpretar a Inuyasha, Frodo en El Señor de los Anillos y Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen.

El sábado 15 de noviembre se realizará además una representación especial inspirada en K-Pop Demon Hunters, fusionando música, performance y animación.

Una experiencia para todas las edades

Más allá de las figuras internacionales, el Geek Festival Perú 2025 apuesta por ser una experiencia inmersiva y familiar, con zonas interactivas, mundo medieval, espacios gaming, stands de coleccionismo, concursos de cosplay, paneles temáticos y shows en vivo.

“La cultura geek es creatividad, imaginación y comunidad. Une a generaciones y celebra las historias que marcaron nuestras vidas”, destacan los organizadores.

Con esta edición, Lima se consolida como una de las capitales geek de la región, reuniendo a fanáticos, artistas y familias en una fiesta cultural única.

Datos del evento