El director estadounidense Gore Verbinski regresa a la pantalla grande con la película “Buena suerte, diviértete, no mueras” (Good Luck, Have Fun, Don’t Die), que se estrenará en las salas de cine del Perú el 16 de abril. La producción combina ciencia ficción, comedia y suspenso en una historia ambientada ante una amenaza global.

La cinta presenta un elenco internacional encabezado por Sam Rockwell y Haley Lu Richardson, acompañados por Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, quienes interpretan a un grupo de personajes reunidos bajo circunstancias inesperadas.

Una misión urgente para salvar a la humanidad

La trama sigue a un misterioso hombre que afirma provenir del futuro y que irrumpe en un pequeño restaurante de Los Ángeles, con una misión urgente. Su objetivo es reclutar a un grupo diverso de personas inconformes para enfrentar una amenaza que podría poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.

Durante una intensa noche, los protagonistas deberán colaborar para detener a una inteligencia artificial que se ha vuelto incontrolable. La narrativa integra elementos de acción y humor, además de reflexiones sobre el avance tecnológico y sus posibles consecuencias.

El regreso de Gore Verbinski al cine

Con esta producción, Gore Verbinski, reconocido por su versatilidad narrativa, vuelve a la dirección con una propuesta original que apuesta por el entretenimiento y la reflexión contemporánea.

La película se perfila como una de las propuestas de ciencia ficción más llamativas de la temporada en cartelera, al combinar aventura, acción y comedia en un mismo relato.

Ficha técnica de la película