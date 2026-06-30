El Gran Circo de Ucrania iniciará su temporada 2026 en Lima con el estreno de “Zirka”, una producción inspirada en el universo que reunirá a más de 50 artistas internacionales y una puesta en escena que integra acrobacias, música en vivo, danza y efectos visuales.

El espectáculo se presentará del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club, en el distrito de Surco.

Una propuesta inspirada en las estrellas

“Zirka”, palabra que significa “estrella” en ucraniano, propone un recorrido por un universo de fantasía donde cada artista representa una estrella dentro de una gran constelación circense.

La producción combina elementos tradicionales del circo con tecnología, iluminación, vestuario y una dirección artística orientada a ofrecer una experiencia visual para toda la familia.

Artistas premiados en festivales internacionales

El espectáculo contará con la participación de artistas provenientes de Ucrania, República Checa, Francia, España, Italia e Israel, entre otros países.

Entre los números principales figura Flying Henríquez, reconocido por su acto de trapecios volantes dobles y ganador de premios en el Festival Internacional de Circo de Massy.

También participará el dúo español Sky Skater, que presenta una combinación de patinaje acrobático y disciplinas aéreas.

Otro de los momentos destacados estará a cargo de Duo Adventures, conformado por una madre y su hija de nacionalidad ucraniana, quienes interpretan un número de aro aéreo inspirado en la transmisión del arte circense entre generaciones.

Música en vivo y producción escénica

La propuesta artística incluirá una orquesta en vivo, ballet, efectos de iluminación y una escenografía inspirada en el firmamento.

Además de los actos aéreos, el espectáculo incorporará números de equilibrio, malabarismo, fuerza y humor dirigidos a públicos de todas las edades.

Entradas y temporada

La temporada se desarrollará del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club, en Surco.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket y también podrán adquirirse en la boletería del recinto.