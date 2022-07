“Al fondo hay sitio” continúa cautivando a la audiencia con la historia de los Gonzáles y los Maldini Montalbán, quienes viven enfrentados ahora en la residencial Las Nuevas Lomas. Con el transcurrir de los episodios hemos visto que al elenco de actores ya conocidos, se han sumado nuevos rostros, tal como sucedió con la sobrina de Charito: July.

Ella es una joven humilde que llegó desde Recuay, Áncash, para estudiar Enfermería; sin embargo, sus sueños de salir adelante se desvanecen cuando un ladrón le roba el dinero con el que iba a matricularse, dejándola devastada. Esta situación, llevó a su tía a pedir una colaboración entre todos, pero don Gilberto tiene una mejor idea: darle trabajo en su bodeguita.

Esta noticia hizo emocionar a la muchacha, quien pasó del llanto y preocupación a la felicidad. A raíz de las emociones e inocencia que transmitió este personaje, te contamos quién es Guadalupe Farfán, la actriz que la interpreta.

En "Al fondo hay sitio", el rostro de decepción de July cuando sufre el robo del dinero que iba a usar para matricularse (Foto: América TV)

1. DATOS PERSONALES DE GUADALUPE FARFÁN

Nombre completo: Rosario de Guadalupe Farfán Carreño

Rosario de Guadalupe Farfán Carreño Nacionalidad: Peruana

Peruana Altura: 1.62 m

1.62 m Peso: 54 kg

54 kg Color de piel: Morena

Morena Color de ojos: Negros

Negros Tipo de cabello: Rizado

Rizado Color de cabello: Negro

Negro Instagram: @guadalupefarfanc

@guadalupefarfanc Facebook: Guadalupe Farfán Carreño

Guadalupe Farfán se está abriendo paso en la producción nacional (Foto: @nalodellago / Instagram)

2. PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

Desde que era pequeña a Guadalupe Farfán le encantó la actuación y anhelaba estar bajo la piel de algún personaje que podría representar.

Sin lugar a duda, la cámara ama a la actriz (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

3. ESTUDIOS

Fue así que la joven decidió estudiar la carrera de Artes Escénicas en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC). Asimismo, siguió varios cursos que detallamos a continuación:

Taller de Marketing Actoral con Walter Espinoza

Taller de Arte y Escena con Katerina D’onofrio

Masterclass ¿Cómo llorar en escena? Por Bárbara Merlo, desde España

Masterclass “Instagram para actores y actrices” por José Miguel Arbulú

Taller de Actuación para adolescentes con Miguel Álvarez

Masterclass “Casting para cine y series premium” de Maria Casadiego, desde Colombia

Taller de Talentos del Barrio Producciones por Pold Gastelo

Su linda sonrisa transmite más allá del lente de la cámara (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

4. PARTICIPÓ EN DOS CORTOMETRAJES

Guadalupe Farfán participó en dos cortometrajes universitarios, en ambos como protagonista. Estos son:

“Sola” (2021)

“TCA” (2021)

Aquí posando con unas gafas que resaltan su belleza (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

5. ¿QUÉ SIENTE GUADALUPE FARFÁN CUANDO ACTÚA?

La joven señaló en sus redes sociales que cuando interpreta “trata de aprender y rescatar algo” de sus personajes. “Estar bajo su piel y empatizar tan bien que puedas aprender de eso, tanto como si lo hubieras vivido realmente, y contar una historia digna de ser escuchada”.

Aquí la muchacha con un look muy casual (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

6. TAMBIÉN ES MODELO

Farfán también ha sido el rostro de algunas marcas que a continuación detallamos:

Comercial “Plaza Vea Navidad” (2021)

Comercial “UPAL” (2021)

Comercial “ARUMA” (2022)

Guadalupe Farfán en la campaña de la tienda de belleza (Foto: Aruma / Instagram)

7. TIENE UNA MASCOTA

La joven presume en sus redes sociales a su querida mascota, un perro, al que le toma varias fotografías.

El miembro de su familia que la hace muy feliz (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

8. LE ENCANTA PREPARAR POSTRES

La actriz es una amante de la cocina, específicamente de los postres, los cuales elabora con mucha dedicación. Churros, brownies, pasteles, panes, entre otros son sus especialidades.

En sus historias sube las fotos de los postres que prepara (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

9. LE GUSTA PINTAR Y DIBUJAR

En su cuenta de Instagram, Guadalupe Farfán publica los dibujos que realiza, tanto rostros como animales.

Uno de los dibujos que realizó la joven actriz (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

“Siempre me gusto pintar y dibujar (…). En mi colegio veía a muchas personas con mucho talento para esto, por lo que creía que mi arte no era arte y solía romper mis dibujos cuando no me sentía satisfecha con ellos (es decir la mayoría). Cuando llego la pandemia deje de hacerlo, aunque lo retome solo por un tema de inspiración, [pero] luego no pude parar, ya que es algo que verdaderamente me gusta, pero no valoraba lo suficiente. Deje de romper mis dibujos y compararlos con los demás, y cambie el ‘ese dibujo está mejor’ a ‘ese dibujo está lindo, al igual que el mío’. Creo que es importante aprender a valorar nuestro arte y mostrarlo al mundo cuando nos sintamos listos y orgullosos de nuestros logros como artistas, así sean súper pequeños, como aprender una nueva técnica de dibujo o empezar a creer que lo qué haces es arte y vale lo suficiente como para ser adorado por otros y más por su propio autor”, escribió.

El dibujo que le hizo a su querida mascota (Foto: Guadalupe Farfán / Instagram)

10. COMENTA DE LA IMPORTANCIA DE QUERERNOS Y ACEPTARNOS

Además de subir fotos y videos de su vida y trabajo, Guadalupe Farfán también envía potentes mensajes de amor propio a sus seguidores, a quienes los anima a quererse como son; no solo ello, ya que comparte información de la lucha contra los estereotipos.