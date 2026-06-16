La campaña por el Día del Padre continúa impulsando el consumo en distintas categorías de regalos. Según el más reciente reporte de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se proyecta un crecimiento de ventas del 9 % durante esta temporada.

Entre las tendencias que marcan las decisiones de compra destaca la personalización de los obsequios. En ese contexto, los perfumes figuran entre las alternativas más valoradas, debido a la posibilidad de adaptarse a los gustos y características de cada persona.

Para muchos hijos y nietos, uno de los principales desafíos consiste en identificar qué tipo de fragancia encaja mejor con la personalidad del homenajeado, ya sea un padre joven, corporativo, aventurero o de gustos más tradicionales.

La importancia de elegir una fragancia acorde a la personalidad

Diana Gaitán, gerente de Marketing de Avon Mercado Andino, explicó que actualmente los consumidores buscan regalos que reflejen autenticidad y conexión con quien los recibe.

“Hoy en día se buscan obsequios que reflejen autenticidad, y la clave para acertar está en decodificar las rutinas de papá. Contamos con un portafolio diseñado para conectar con cada generación. Ya sea mediante fragancias frescas e innovadoras para padres jóvenes, o acordes amaderados y elegantes para los más tradicionales, ofrecemos esencias de alta calidad y duración que se convierten en su mejor accesorio diario”, señaló.

Tres perfiles de papá y las fragancias recomendadas

Papás aventureros

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y mantienen un estilo de vida activo, se recomiendan composiciones frescas, herbales y aromáticas.

En este segmento destacan las fragancias con notas amaderadas florales y modernas, como Musk Instinct, diseñadas para acompañar rutinas dinámicas y transmitir una sensación constante de vitalidad.

Papás sofisticados y elegantes

Las fragancias orientadas a transmitir liderazgo, seguridad y estabilidad suelen pertenecer a las familias olfativas amaderadas o de cuero.

Entre ellas se encuentra Black Suede Eau De Cologne, que incorpora notas de cuero y maderas cálidas, asociadas con una imagen de elegancia tanto en entornos corporativos como familiares.

Papás clásicos

Para quienes prefieren momentos tranquilos y valoran las reuniones familiares, las fragancias tradicionales continúan siendo una opción relevante.

Musk for Men combina notas de menta de geranio y pachulí amaderado, ofreciendo un aroma asociado al confort, la familiaridad y la distinción.

Duración y fijación, atributos cada vez más valorados

Más allá de los distintos estilos, existen características que suelen ser apreciadas por la mayoría de consumidores al momento de elegir un perfume masculino.

Entre ellas destacan la larga duración, una proyección media o alta y una evolución aromática equilibrada, que permita mantener una experiencia agradable desde las notas de salida hasta las de fondo.

Según Avon, el mercado de perfumería masculina en Perú muestra una creciente preferencia por fragancias que combinan frescura con fijación prolongada, en respuesta a consumidores cada vez más informados y exigentes.

“El mercado de perfumería masculina en el Perú muestra una clara tendencia hacia la sofisticación técnica de los insumos y la durabilidad de las esencias. Proyectamos que la demanda seguirá orientándose hacia fórmulas que balanceen frescura con fijación prolongada, respondiendo a un usuario sumamente informado y exigente”, concluyó Gaitán.