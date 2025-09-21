Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, ya se encuentra en cartelera nacional tras su estreno el pasado 18 de septiembre. La cinta, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, presenta un formato poco común: dieciséis relatos independientes en los que el reconocido actor interpreta a un personaje distinto en cada historia.

Francella despliega toda su versatilidad en papeles que van desde un padre de familia y un millonario hasta un vendedor callejero o un director de cine, confirmando por qué es considerado uno de los grandes intérpretes de la región.

Con un estilo inspirado en los clásicos de la comedia italiana, Homo Argentum combina humor ácido, ironía y crítica social en una radiografía de la vida cotidiana argentina que resulta cercana también para el público latinoamericano.

La película busca no solo entretener, sino también provocar reflexión sobre las dinámicas sociales y familiares de la región. Una propuesta fresca y arriesgada que invita a reír, reconocerse en pantalla y seguir pensando aún después de salir de la sala.