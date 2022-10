La banda Guns N’ Roses se presentará este sábado 8 de octubre en el Estadio San Marcos y desde hace días los fanáticos vienen acampando en los exteriores del recinto para conseguir las mejores ubicaciones para el esperado evento musical.

“Estoy desde el día martes (4 de octubre) acampando... me he tomado el tiempo para estar acá. He dormido poco, pero todo sea por Guns N’ Roses porque soy fanático desde que tengo uso de razón”, expresó un seguidor para las cámaras de Latina.

“Soy de la ciudad de Ilo. Ha sido todo un viaje acampar aquí de día y de noche, pero ya faltan pocas horas”, comentó otro fan.

Fans de Guns N' Roses acampan en el Estadio San Marcos

Molotov abrirá el concierto de Guns N’ Roses en Lima

La conocida banda mexicana Molotov marca su regreso a Lima para abrir el esperado concierto de Guns N´Roses ofrecerá el sábado 8 de octubre en el Estadio de San Marcos. A través de un video, el cuarteto mostró su emoción por volver al Perú para ser parte de este evento.

“Qué onda locos. Nos vemos en Lima el 8 de octubre, Estadio de San Marcos, con Guns N´Roses. ¡Welcome to the Jungle!”, señaló el grupo a través de un video, confirmando así su participación en la apertura del show que Axl Rose, Slash y Duff McKagan realizarán en nuestra capital.

Integrada por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, Molotov se ha convertido en una de las agrupaciones más populares de México en los últimos 25 años. Su estilo musical, que mezcla el rock, rap y folclore los han hecho acreedores del cariño de sus fans.