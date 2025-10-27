Con la llegada de octubre, el espíritu de Halloween vuelve a encender la creatividad y el comercio en todo el país. Según la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda, los peruanos gastan en promedio entre S/60 y S/300 en disfraces, con un crecimiento proyectado del 20% respecto a la temporada pasada.

El aumento de la demanda se explica por la popularidad de las celebraciones temáticas y el auge del comercio electrónico, que ofrece más variedad, rapidez en los envíos y precios competitivos.

El auge del comercio digital y las búsquedas online

De acuerdo con datos de Mercado Libre, las búsquedas relacionadas con Halloween se incrementaron significativamente en las últimas semanas de octubre, especialmente en categorías como disfraces, maquillaje, decoración y artículos para fiestas.

Los consumidores priorizan ahora productos prácticos, originales y de entrega rápida, una señal de que las familias planifican con anticipación sus celebraciones.

“Halloween se consolida como una de las fechas comerciales más importantes del año. Los usuarios peruanos buscan practicidad, variedad y rapidez en sus compras online”, destacaron representantes de Mercado Libre.

Las tendencias que dominarán Halloween 2025

Este año, las tendencias combinan lo clásico, lo nostálgico y lo divertido. Mercado Libre identifica cinco estilos que marcarán la temporada:

👻 Disfraces para mujeres

Las brujas y vampiresas nunca pasan de moda, pero también destacan personajes del cine y la cultura pop como Merlina, Hocus Pocus, Jazmine y Mujer Maravilla, ideales para quienes buscan elegancia con un toque misterioso.

🦸 Disfraces de superhéroes

Los clásicos Spider-Man, Superman y Batichica siguen siendo los favoritos, tanto para niños como adultos, al combinar poder, color y diversión.

😈 Máscaras aterradoras

Desde los icónicos villanos Pennywise, Michael Myers y Jigsaw hasta opciones modernas como El Juego del Calamar o La Purga, las máscaras siguen siendo protagonistas del terror.

🦖 Disfraces inflables

Una de las tendencias más virales. Modelos como el Dinosaurio Rex, Alien Adulto o Tiburón Azul aportan humor y originalidad a cualquier fiesta.

💄 Accesorios y maquillaje artístico

Los kits hipoalergénicos, sangre falsa no tóxica y efectos especiales seguros para niños permiten personalizar los disfraces con creatividad y seguridad.

Un Halloween conectado, creativo y seguro

Plataformas de e-commerce como Mercado Libre facilitan la compra de disfraces y accesorios desde casa, con opciones para comparar precios, leer reseñas y recibir los productos a domicilio.

Halloween 2025 promete ser una celebración familiar, colorida y digital, en la que cada disfraz se convierte en una oportunidad para expresar creatividad y compartir diversión.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gastarán los peruanos en Halloween 2025?

Entre S/60 y S/300 en promedio, según la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda.

¿Cuáles son los disfraces más populares?

Brujas, superhéroes, personajes del cine y disfraces inflables como el T-Rex o el Alien.

¿Dónde se compran más disfraces?

En plataformas digitales como Mercado Libre y en tiendas del centro de Lima.

¿Qué accesorios son tendencia?

Máscaras de terror, maquillaje artístico y efectos especiales seguros para niños.

¿Por qué crece el comercio electrónico en Halloween?

Por su comodidad, rapidez y la posibilidad de comparar precios y reseñas antes de comprar.