La capital se prepara para despedir octubre con una agenda llena de música, tradición, disfraces y actividades culturales. Este año, las celebraciones del Día de la Canción Criolla y Halloween ofrecen opciones para todos los gustos: desde conciertos gratuitos hasta fiestas temáticas, festivales gamer y homenajes a la cultura peruana.

Entre vampiros y guitarras: programación del BRITÁNICO Cultural

El BRITÁNICO Cultural presenta el ciclo “Entre vampiros y guitarras”, una propuesta gratuita que combina el terror clásico y la música criolla para celebrar el mes de octubre.

Entre las actividades destacan:

🎤 Lucy Avilés: “Recuerdos son recuerdos” Jueves 23, 7:30 p.m. – Auditorio Santa Anita (Av. Los Ruiseñores 215).Recorrido por los grandes temas criollos junto a Carlos Cóndor y Pepe Mantero. Ingreso libre.

Jueves 23, 7:30 p.m. – Auditorio Santa Anita (Av. Los Ruiseñores 215).Recorrido por los grandes temas criollos junto a Carlos Cóndor y Pepe Mantero. 🥁 ¡Celebremos la música criolla con Cotito! Sábado 25, 4:30 p.m. – Cultural Station (Jr. Bellavista 538, Miraflores).El maestro Juan Medrano “Cotito” ofrecerá un homenaje a la herencia afroperuana. Ingreso libre .

Sábado 25, 4:30 p.m. – Cultural Station (Jr. Bellavista 538, Miraflores).El maestro Juan Medrano “Cotito” ofrecerá un homenaje a la herencia afroperuana. 🎬 Doctor Terror – Cine al aire libre. Miércoles 29, 7:00 p.m. – Cultural Station (Jr. Bellavista 538, Miraflores).Proyección del clásico británico Dr. Terror’s House of Horrors (1965).Público recomendado: mayores de 14 años. Ingreso libre.

Fiesta criolla en el Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas (San Miguel) celebra el domingo 26 de octubre desde las 3:00 p.m. la “Fiesta por la música criolla y Halloween”. Incluye presentaciones artísticas, talleres infantiles, concurso de disfraces y actividades temáticas con animales del zoológico.

📍 Av. Las Leyendas 580, San Miguel

🎟️ Ingreso con entrada general al parque

👨‍👩‍👧 Ideal para toda la familia

Música criolla en vivo en Barranco

La tradicional Fiesta Criolla en La Estación de Barranco se realizará el lunes 27 de octubre a las 9:00 p.m. con artistas invitados, danzas y gastronomía típica.

📍 Av. Pedro de Osma 112, Barranco

🎟️ Entradas desde S/65 en Teleticket

🍷 Ambiente bohemio y adulto

Fanta Spooky Fest: Halloween gamer en Real Plaza Puruchuco

El Infinity Gaming Center del Real Plaza Puruchuco (Ate) será sede del Fanta Spooky Fest, un evento de 12 horas que combina videojuegos, cosplay, música y concursos.

📅 Jueves 31 de octubre, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

🎮 Torneos de Fortnite, Pokémon, simuladores de F1, baile virtual y cosplay gamer.

🎟️ Entrada general: S/35 (incluye Fanta Halloween Edition y snacks Takis).

🧛‍♀️ Promoción especial: ingreso gratuito para quienes asistan disfrazados y compren una Fanta en el punto de acceso.

Halloween en los hoteles del Perú

Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el resort organiza diversas actividades familiares:

Concurso de disfraces familiar (31 oct, 5–6:30 p.m.) con premio de una noche de alojamiento.

(31 oct, 5–6:30 p.m.) con premio de una noche de alojamiento. Fiesta de Halloween en Koni Camp (31 oct, 7–9 p.m.) con dinámicas y dulces.

(31 oct, 7–9 p.m.) con dinámicas y dulces. Pinta caritas y recorrido de dulces (1 nov, desde 5 p.m.) por todo el hotel.

📍 Av. Paracas S/N, Ica

Hotel Tambo del Inka – La Cervecería

Noche de Halloween (31 oct, 9–11 p.m.) con temática especial, música y ambientación.

(31 oct, 9–11 p.m.) con temática especial, música y ambientación. Halloween Kids en Beer Garden (31 oct, 4–7 p.m.) con juegos y actividades familiares.

📍 Av. Ferrocarril S/N, Urubamba, Cusco

The Westin Lima Hotel & Convention Center

Halloween Tea Time (31 oct, 5–8 p.m.): té temático, postres y concurso infantil de disfraces.

(31 oct, 5–8 p.m.): té temático, postres y concurso infantil de disfraces. Día de los Muertos en El Salar (31 oct, 8–11 p.m.): homenaje con coctelería mexicana y decoración especial, junto al bartender Damián Vargas.

📍 Las Begonias 450, San Isidro

Halloween en el Parque de la Exposición

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, llega “Horrorland 2025”, una experiencia inmersiva con zonas de susto, luces, música en vivo y ambientación cinematográfica.

📍 Parque de la Exposición, Centro de Lima

🎟️ Entradas en Joinnus

Preguntas frecuentes

¿Qué actividades gratuitas hay por Halloween y la Canción Criolla?

Los eventos del BRITÁNICO Cultural y el Parque de las Leyendas ofrecen ingreso libre.

¿Dónde habrá fiestas nocturnas en Lima?

En La Estación de Barranco, The Westin y eventos como Horrorland.

¿Qué opción hay para familias con niños?

Parque de las Leyendas, Beer Garden Kids (Urubamba) y Hotel Paracas.

¿Cuál es el evento más innovador?

El Fanta Spooky Fest en Real Plaza Puruchuco, con videojuegos, cosplay y concursos.

¿Cuándo se celebra el Día de la Canción Criolla?

El 31 de octubre, junto con las festividades de Halloween.