Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 11 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de agosto de 2021

Aries, la mala racha que estás viviendo hasta ahora llegará a su fin, y esto solo dependerá de ti y como te manejas de ahora en adelante. Nunca es tarde para cambiar tus rutinas, deja de postergar el cambio que te dará calidad de vida. No te has aceptado tal cual eres y justamente ese ha sido el mayor de tus defectos.

Horóscopo hoy Tauro 11 de agosto de 2021

Tauro, date un tiempo para revisar un importante contrato de trabajo. Problemas a nivel metabólico que has estado ignorando requieren de tu atención, toma tus precauciones Busca inspiración en los primeros meses de relación para continuar con tu relación, hablen sobre aquello que les causó felicidad. Recibes un mensaje importante.

Horóscopo hoy Géminis 11 de agosto de 2021

Géminis, fortalece tus habilidades capacitándote en algo que amas hacer, no todo debe ser por fin lucrativo, hazlo por diversión. Ábrete a la ayuda de otras personas, no te quedes con los sentimientos guardados. Cambio radical en tu trabajo, te sorprenderás, pero al final te adaptarás. No dejes de sonreír, actívate.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de agosto de 2021

Cáncer, no te mortifiques más, si pudiste hacer mucho más o simplemente dejar las cosas allí, la comunicación será la clave para enfrentar la angustia Estás creando historias en tu cabeza de sucesos que no han sucedido y esta es la causar de muchos de los problemas que has tenido en el amor. Ten fe en lo que estás haciendo.

Horóscopo hoy Leo 11 de agosto de 2021

Leo, habrá alianzas de amor, no con la persona que has dedicado años de tu vida, sino con quién menos lo esperabas. No empieces ese negocio sin antes tener las cosas claras, los contratos deben firmarse a la fecha. Sucesos del pasado no perdonados y no superados te obstaculizan el presente amoroso. No abandones a tu familia.

Horóscopo hoy Virgo 11 de agosto de 2021

Virgo, el dar más allá de lo que te piden está bien hasta donde atentas tu salud, piensa en tu bienestar antes que en lo demás. Deja de esperar que los demás den un primer paso, hoy puedes tener a iniciativa y salir victorioso. Debes aprender a cuidarte y sacar de tu mente que algo te va a suceder, se positivo y atrae solo cosas buenas con tu actitud.

Horóscopo hoy Libra 11 de agosto de 2021

Libra, el ingreso de una persona a tu centro laboral te dará un mal presentimiento, ten cuidado y mantente alerta. Identifica la diferencia del amor con la ilusión y no entregues más de lo que mereces, se está aprovechando de ti. La reflexión ayudará a calmar este dilema que te agobia, todos necesitamos unos minutos para nosotros.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de agosto de 2021

Escorpio, no dejes que los demás influyan en tus decisiones, tú sabrás muy bien los pasos que debes seguir. Busca una alternativa para arreglar las cosas, no todo está perdido si aún sienten amor, uno por el otro. Presentarás dolores a la altura de tus hombros y esto representa la importante carga que tienes actualmente.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de agosto de 2021

Sagitario, no olvides a aquellos que te han tendido la mano cuando has estado en dificultad, es ahora cuando ellos necesitan de tu apoyo. Debes tener en cuenta cuanto estás arriesgando si tomas una decisión, la familia representa tu estabilidad actualmente. No abuses de las grasas, estás propenso a sufrir de problemas cardiovasculares.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de agosto de 2021

Capricornio, ten una actitud optimista. Lo que te está mortificando en tu trabajo es la incertidumbre de lo que ha de ocurrir, las cosas están difíciles, pero deberás mantener la calma y tener un plan B para cualquier contratiempo. La pérdida frecuente de cabello se debe más a una carga emocional que física, equilibra tus emociones.

Horóscopo hoy Acuario 11 de agosto de 2021

Acuario, has tomado decisiones por impulso y es ahora cuando verás las consecuencias, detente y piensa. Tendrás la oportunidad de rehacer tu vida con una excelente persona y lo estás dejando pasar por malas decisiones. No te alarmes por esa sensación de malestar, esto se deberá al cambio de clima, de igual forma toma tus precauciones.

Horóscopo hoy Piscis 11 de agosto de 2021

Piscis, en el trabajo aprovecha las oportunidades. La estabilidad económica poco a poco viene a tu vida, ten calma. Toma descansos regulares en la programación de tu día, el trabajar corrido no te hace más productivo. Todo en exceso es malo y hay vicios que has adoptado a causa de la ansiedad que pasarán factura más adelante.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio